Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

Вице-президент США назвал Украину «странной денежной ямой»

Администрация Джо Байдена выдавала украинскому президенту Владимиру Зеленскому деньги «без какой-либо реальной цели и дипломатии». Такое мнение выразил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью USA Today.

По его словам, Украина «была похожа на странную денежную яму», куда Вашингтон направлял деньги, чтобы решить проблему, при этом «не имея никакого реального плана ее решения».

«Без какой-либо реальной цели, какой-либо реальной дипломатии, какого-либо реального понимания того, что мы собираемся купить за эти сто миллиардов долларов», — отметил он.

В интервью вице-президент также напомнил о визите Зеленского в Белый дом 28 февраля. Тогда Вэнс вступил в публичную перепалку с президентом Украины, в частности, обвинив Зеленского в недостаточном выражении благодарности за помощь, оказываемую США.

После встречи Зеленский покинул Вашингтон досрочно, не подписав соглашение о совместной разработке ресурсов, ради которого изначально приезжал. В результате оно было подписано в конце апреля.

