Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что разделяет мнение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что глава правительства Австралии Энтони Альбанезе является «слабым политиком». Соответствующий пост он опубликовал в соцсети Х.

Комментарий прозвучал после того, как Альбанезе заявил, что иранское правительство стоит как минимум за двумя атаками на еврейскую общину страны.

Премьер-министр добавил, что Австралия вышлет посла Ирана, приостановит работу своего посольства в Тегеране и внесет Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций.

Аракчи, в свою очередь, поделился скриншотом статьи с цитатой Нетаньяху, который заявил, что история запомнит Альбанезе как слабого политика.

«Я не привык поддерживать разыскиваемых военных преступников, но Нетаньяху прав в одном: премьер-министр Австралии действительно слабый политик. В Иране находится одна из старейших еврейских общин мира, включая десятки синагог. Обвинять Иран в нападении на подобные объекты в Австралии, в то время как мы делаем все возможное для их защиты в нашей собственной стране, бессмысленно», - написал он.

Рзаев вручил грамоты Мадуро
11:01
Украина ударила по российским НПЗ: взрывы и пожары
10:57
Россия нанесла массированный удар по Киеву: много жертв
10:58
США все еще хотят оттяпать Гренландию
27 августа 2025, 21:11
В Иране поддержали Нетаньяху
10:29
Вице-президент США назвал Украину «странной денежной ямой»
10:23
Продавцы в «Садарак» сидят на пороховой бочке. И это никого не волнует
00:16
Сотни граждан Азербайджана могут быть депортированы из Ирака
27 августа 2025, 19:27
Взрыв в жилом доме в Баку
08:30
Азербайджан за один вечер опередил Украину и Словению в рейтинге УЕФА
01:56
Так в чем же виноваты дети?
01:52

