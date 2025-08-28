В Иране поддержали Нетаньяху

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что разделяет мнение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что глава правительства Австралии Энтони Альбанезе является «слабым политиком». Соответствующий пост он опубликовал в соцсети Х.

Комментарий прозвучал после того, как Альбанезе заявил, что иранское правительство стоит как минимум за двумя атаками на еврейскую общину страны.

Премьер-министр добавил, что Австралия вышлет посла Ирана, приостановит работу своего посольства в Тегеране и внесет Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций.

Аракчи, в свою очередь, поделился скриншотом статьи с цитатой Нетаньяху, который заявил, что история запомнит Альбанезе как слабого политика.

«Я не привык поддерживать разыскиваемых военных преступников, но Нетаньяху прав в одном: премьер-министр Австралии действительно слабый политик. В Иране находится одна из старейших еврейских общин мира, включая десятки синагог. Обвинять Иран в нападении на подобные объекты в Австралии, в то время как мы делаем все возможное для их защиты в нашей собственной стране, бессмысленно», - написал он.