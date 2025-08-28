Европейцы очнулись и стремительно развивают ВПК

Оборонные расходы всех стран НАТО, за исключением Исландии, в этом году достигнут уровня 2% от ВВП, а совокупный военный бюджет альянса составит около $1,4 трлн, следует из отчета НАТО о расходах стран-участниц.

Ожидается, что в 2025 году оборонные расходы стран НАТО вырастут на 15,9%. С 2014 года, когда был зафиксирован последний спад, военные бюджеты государств альянса демонстрируют стабильный рост. Более стремительное увеличение расходов наблюдалось только в 2024 году, когда показатель достиг 18,6%.

Впервые в истории все страны НАТО, за исключением не имеющей регулярной армии Исландии, довели свои оборонные расходы до уровня в 2% от ВВП — прежнего целевого ориентира, которого большинство участников альянса не могли достичь почти десятилетие. Для сравнения: в 2023 году этого показателя достигли лишь 10 стран, а в 2024-м – уже 18 из 32.

На июньском саммите НАТО в Гааге был согласован новый целевой ориентир: к 2035 году страны альянса должны направлять на оборону 5% ВВП, из которых 3,5% – на военные нужды, а еще 1,5% – на гражданскую инфраструктуру, связанную с обеспечением обороны. Ближе всего к достижению этих показателей сегодня находятся восточноевропейские государства – Польша (4,48%), Литва (4%), Латвия (3,73%) и Эстония (3,38%). Превысить отметку в 3% также планируют Норвегия, США и Дания.