USD 1.7000
EUR 1.9786
RUB 2.1157
Подписаться на уведомления
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Новость дня
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

Европейцы очнулись и стремительно развивают ВПК

10:42 436

Оборонные расходы всех стран НАТО, за исключением Исландии, в этом году достигнут уровня 2% от ВВП, а совокупный военный бюджет альянса составит около $1,4 трлн, следует из отчета НАТО о расходах стран-участниц.

Ожидается, что в 2025 году оборонные расходы стран НАТО вырастут на 15,9%. С 2014 года, когда был зафиксирован последний спад, военные бюджеты государств альянса демонстрируют стабильный рост. Более стремительное увеличение расходов наблюдалось только в 2024 году, когда показатель достиг 18,6%.

Впервые в истории все страны НАТО, за исключением не имеющей регулярной армии Исландии, довели свои оборонные расходы до уровня в 2% от ВВП — прежнего целевого ориентира, которого большинство участников альянса не могли достичь почти десятилетие. Для сравнения: в 2023 году этого показателя достигли лишь 10 стран, а в 2024-м – уже 18 из 32.

На июньском саммите НАТО в Гааге был согласован новый целевой ориентир: к 2035 году страны альянса должны направлять на оборону 5% ВВП, из которых 3,5% – на военные нужды, а еще 1,5% – на гражданскую инфраструктуру, связанную с обеспечением обороны. Ближе всего к достижению этих показателей сегодня находятся восточноевропейские государства – Польша (4,48%), Литва (4%), Латвия (3,73%) и Эстония (3,38%). Превысить отметку в 3% также планируют Норвегия, США и Дания.

Рзаев вручил грамоты Мадуро
Рзаев вручил грамоты Мадуро
11:01 281
Украина ударила по российским НПЗ: взрывы и пожары
Украина ударила по российским НПЗ: взрывы и пожары видео
10:57 504
Россия нанесла массированный удар по Киеву: много жертв
Россия нанесла массированный удар по Киеву: много жертв фото; видео; обновлено 10:58
10:58 5299
США все еще хотят оттяпать Гренландию
США все еще хотят оттяпать Гренландию наш обзор; все еще актуально
27 августа 2025, 21:11 1702
В Иране поддержали Нетаньяху
В Иране поддержали Нетаньяху
10:29 1180
Вице-президент США назвал Украину «странной денежной ямой»
Вице-президент США назвал Украину «странной денежной ямой»
10:23 794
Продавцы в «Садарак» сидят на пороховой бочке. И это никого не волнует
Продавцы в «Садарак» сидят на пороховой бочке. И это никого не волнует наш спецреп
00:16 4590
Сотни граждан Азербайджана могут быть депортированы из Ирака
Сотни граждан Азербайджана могут быть депортированы из Ирака все еще актуально
27 августа 2025, 19:27 5666
Взрыв в жилом доме в Баку
Взрыв в жилом доме в Баку фото; видео
08:30 3505
Азербайджан за один вечер опередил Украину и Словению в рейтинге УЕФА
Азербайджан за один вечер опередил Украину и Словению в рейтинге УЕФА Благодаря «Карабаху»
01:56 4902
Так в чем же виноваты дети?
Так в чем же виноваты дети? объектив haqqin.az
01:52 4392

ЭТО ВАЖНО

Рзаев вручил грамоты Мадуро
Рзаев вручил грамоты Мадуро
11:01 281
Украина ударила по российским НПЗ: взрывы и пожары
Украина ударила по российским НПЗ: взрывы и пожары видео
10:57 504
Россия нанесла массированный удар по Киеву: много жертв
Россия нанесла массированный удар по Киеву: много жертв фото; видео; обновлено 10:58
10:58 5299
США все еще хотят оттяпать Гренландию
США все еще хотят оттяпать Гренландию наш обзор; все еще актуально
27 августа 2025, 21:11 1702
В Иране поддержали Нетаньяху
В Иране поддержали Нетаньяху
10:29 1180
Вице-президент США назвал Украину «странной денежной ямой»
Вице-президент США назвал Украину «странной денежной ямой»
10:23 794
Продавцы в «Садарак» сидят на пороховой бочке. И это никого не волнует
Продавцы в «Садарак» сидят на пороховой бочке. И это никого не волнует наш спецреп
00:16 4590
Сотни граждан Азербайджана могут быть депортированы из Ирака
Сотни граждан Азербайджана могут быть депортированы из Ирака все еще актуально
27 августа 2025, 19:27 5666
Взрыв в жилом доме в Баку
Взрыв в жилом доме в Баку фото; видео
08:30 3505
Азербайджан за один вечер опередил Украину и Словению в рейтинге УЕФА
Азербайджан за один вечер опередил Украину и Словению в рейтинге УЕФА Благодаря «Карабаху»
01:56 4902
Так в чем же виноваты дети?
Так в чем же виноваты дети? объектив haqqin.az
01:52 4392
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться