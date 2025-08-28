Ильхам Алиев будет на военном параде в Китае

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит военный парад в Пекине, сообщает агентство «Синьхуа».

Как отмечает издание, в мероприятии примут участие 26 зарубежных лидеров. Среди них президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер Армении Никол Пашинян, глава КНДР Ким Чен Ын, президент Ирана Масуд Пезешкиан, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, президент России Владимир Путин и другие лидеры.

3 сентября на площади Тяньаньмэнь состоится парад, посвященный 80-летию окончания Второй мировой войны после капитуляции Японии. Агентство «Синьхуа» сообщало, что военно-воздушные подразделения китайской армии во время выступления на параде покажут несколько видов истребителей, в том числе их модернизированные модели.