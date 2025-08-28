USD 1.7000
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

Ильхам Алиев будет на военном параде в Китае

10:53 640

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит военный парад в Пекине, сообщает агентство «Синьхуа».

Как отмечает издание, в мероприятии примут участие 26 зарубежных лидеров. Среди них президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер Армении Никол Пашинян, глава КНДР Ким Чен Ын, президент Ирана Масуд Пезешкиан, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, президент России Владимир Путин и другие лидеры.

3 сентября на площади Тяньаньмэнь состоится парад, посвященный 80-летию окончания Второй мировой войны после капитуляции Японии. Агентство «Синьхуа» сообщало, что военно-воздушные подразделения китайской армии во время выступления на параде покажут несколько видов истребителей, в том числе их модернизированные модели.

Рзаев вручил грамоты Мадуро
Рзаев вручил грамоты Мадуро
11:01 284
Украина ударила по российским НПЗ: взрывы и пожары
Украина ударила по российским НПЗ: взрывы и пожары видео
10:57 506
Россия нанесла массированный удар по Киеву: много жертв
Россия нанесла массированный удар по Киеву: много жертв фото; видео; обновлено 10:58
10:58 5303
США все еще хотят оттяпать Гренландию
США все еще хотят оттяпать Гренландию наш обзор; все еще актуально
27 августа 2025, 21:11 1702
В Иране поддержали Нетаньяху
В Иране поддержали Нетаньяху
10:29 1181
Вице-президент США назвал Украину «странной денежной ямой»
Вице-президент США назвал Украину «странной денежной ямой»
10:23 796
Продавцы в «Садарак» сидят на пороховой бочке. И это никого не волнует
Продавцы в «Садарак» сидят на пороховой бочке. И это никого не волнует наш спецреп
00:16 4590
Сотни граждан Азербайджана могут быть депортированы из Ирака
Сотни граждан Азербайджана могут быть депортированы из Ирака все еще актуально
27 августа 2025, 19:27 5667
Взрыв в жилом доме в Баку
Взрыв в жилом доме в Баку фото; видео
08:30 3506
Азербайджан за один вечер опередил Украину и Словению в рейтинге УЕФА
Азербайджан за один вечер опередил Украину и Словению в рейтинге УЕФА Благодаря «Карабаху»
01:56 4902
Так в чем же виноваты дети?
Так в чем же виноваты дети? объектив haqqin.az
01:52 4392

