Украина ударила по российским НПЗ: взрывы и пожары

На территории двух нефтеперерабатывающих заводов в Краснодарском крае и Самарской области произошли взрывы и пожары в результате атак украинских беспилотников.

В Самаре произошел пожар на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе, сообщили российские телеграм-каналы. На кадрах очевидцев виден густой черный дым, поднимающийся над НПЗ. Местные власти информацию об ударе по заводу не комментировали.

В сети появились видеозаписи, на которых, как утверждается, показан пожар на НПЗ.

Пожар произошел на территории Афипского НПЗ в Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб региона. По его данным, из-за падения обломков дрона загорелась одна из нефтеперерабатывающих установок. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

Украинские дроны в ночь на 28 августа атаковали и другие регионы России. В результате атаки в Волгоградской области произошел пожар в локомотивном депо в городе Петров Вал, движение поездов приостановили.

В Ростовской области в селе Маньково-Калитвенское обломки БПЛА упали на крышу частного дома, повредив электропроводку. Из-за риска взрыва боевой части, застрявшей в крыше, эвакуировали 89 человек — жильцов этого и 50 соседних домов.

В Минобороны РФ заявили, что силы ПВО за ночь сбили 102 беспилотника над регионами России, в том числе по 21 в Ростовской и Самарской областях, 18 — в Краснодарском крае, два — в Волгоградской области.