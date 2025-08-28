USD 1.7000
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

Украина ударила по российским НПЗ: взрывы и пожары

видео
10:57 510

На территории двух нефтеперерабатывающих заводов в Краснодарском крае и Самарской области произошли взрывы и пожары в результате атак украинских беспилотников.

Пожар произошел на территории Афипского НПЗ в Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб региона. По его данным, из-за падения обломков дрона загорелась одна из нефтеперерабатывающих установок. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

В сети появились видеозаписи, на которых, как утверждается, показан пожар на НПЗ. 

В Самаре произошел пожар на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе, сообщили российские телеграм-каналы. На кадрах очевидцев виден густой черный дым, поднимающийся над НПЗ. Местные власти информацию об ударе по заводу не комментировали.

Украинские дроны в ночь на 28 августа атаковали и другие регионы России. В результате атаки в Волгоградской области произошел пожар в локомотивном депо в городе Петров Вал, движение поездов приостановили.

В Ростовской области в селе Маньково-Калитвенское обломки БПЛА упали на крышу частного дома, повредив электропроводку. Из-за риска взрыва боевой части, застрявшей в крыше, эвакуировали 89 человек — жильцов этого и 50 соседних домов.

В Минобороны РФ заявили, что силы ПВО за ночь сбили 102 беспилотника над регионами России, в том числе по 21 в Ростовской и Самарской областях, 18 — в Краснодарском крае, два — в Волгоградской области.

Рзаев вручил грамоты Мадуро
Рзаев вручил грамоты Мадуро
11:01 286
Украина ударила по российским НПЗ: взрывы и пожары
Украина ударила по российским НПЗ: взрывы и пожары видео
10:57 511
Россия нанесла массированный удар по Киеву: много жертв
Россия нанесла массированный удар по Киеву: много жертв фото; видео; обновлено 10:58
10:58 5308
США все еще хотят оттяпать Гренландию
США все еще хотят оттяпать Гренландию наш обзор; все еще актуально
27 августа 2025, 21:11 1702
В Иране поддержали Нетаньяху
В Иране поддержали Нетаньяху
10:29 1183
Вице-президент США назвал Украину «странной денежной ямой»
Вице-президент США назвал Украину «странной денежной ямой»
10:23 796
Продавцы в «Садарак» сидят на пороховой бочке. И это никого не волнует
Продавцы в «Садарак» сидят на пороховой бочке. И это никого не волнует наш спецреп
00:16 4591
Сотни граждан Азербайджана могут быть депортированы из Ирака
Сотни граждан Азербайджана могут быть депортированы из Ирака все еще актуально
27 августа 2025, 19:27 5667
Взрыв в жилом доме в Баку
Взрыв в жилом доме в Баку фото; видео
08:30 3507
Азербайджан за один вечер опередил Украину и Словению в рейтинге УЕФА
Азербайджан за один вечер опередил Украину и Словению в рейтинге УЕФА Благодаря «Карабаху»
01:56 4903
Так в чем же виноваты дети?
Так в чем же виноваты дети? объектив haqqin.az
01:52 4392

