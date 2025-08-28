USD 1.7000
EUR 1.9786
RUB 2.1157
Подписаться на уведомления
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Новость дня
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

Трамп волен в своих решениях

11:00 238

Американский президент Дональд Трамп принимает большинство решений единолично, поскольку в его окружении практически нет тех, кто мог бы повлиять на его действия. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на бывших и действующих сотрудников администрации США.

Издание указывает, что в свой первый президентский срок Трамп нередко прислушивался к советникам, которые сдерживали его импульсивные решения, в том числе в вопросах пошлин и иммиграции. Однако сейчас, как отмечается, рядом с ним практически не осталось тех, кто мог бы повлиять на его мнение.

«Думаю, он понимает, что мало что способно помешать ему сделать то, что он хочет», – считает бывший помощник Трампа по законотворческой деятельности Марк Шорт. Историк Дуглас Бринкли полагает, что президент стремится контролировать все американские ведомства. «Он хочет схватить всех за шиворот и сказать: «Я главный», – оценил Бринкли манеру управлять лидера США.

Среди решений, от которых советники безуспешно пытались отговорить Дональда Трампа, The Wall Street Journal упоминает его намерение построить бальный зал в Белом доме. Помощники объясняли, что для этого потребуется снести часть восточного крыла, а сами строительные работы будут мешать работе сотрудников. Несмотря на это, Трамп заявил, что зал все равно будет построен, и подписал контракт со строительной компанией.

Газета также отмечает, что Трамп устроил весной ужин для инвесторов своей криптовалюты вопреки рекомендациям советников. Кроме того, помощники лидера пытались отговорить его от идеи показать на встрече с главой ЮАР Сирилом Рамапосой видео, якобы подтверждающее геноцид белого населения в стране, но в итоге решили не вмешиваться. По информации издания, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс, входящая в ближний круг Трампа, предпочитает не влиять на его решения, утверждая, что ее задача – координация работы персонала, а не самого президента.

Рзаев вручил грамоты Мадуро
Рзаев вручил грамоты Мадуро
11:01 288
Украина ударила по российским НПЗ: взрывы и пожары
Украина ударила по российским НПЗ: взрывы и пожары видео
10:57 513
Россия нанесла массированный удар по Киеву: много жертв
Россия нанесла массированный удар по Киеву: много жертв фото; видео; обновлено 10:58
10:58 5311
США все еще хотят оттяпать Гренландию
США все еще хотят оттяпать Гренландию наш обзор; все еще актуально
27 августа 2025, 21:11 1702
В Иране поддержали Нетаньяху
В Иране поддержали Нетаньяху
10:29 1185
Вице-президент США назвал Украину «странной денежной ямой»
Вице-президент США назвал Украину «странной денежной ямой»
10:23 798
Продавцы в «Садарак» сидят на пороховой бочке. И это никого не волнует
Продавцы в «Садарак» сидят на пороховой бочке. И это никого не волнует наш спецреп
00:16 4591
Сотни граждан Азербайджана могут быть депортированы из Ирака
Сотни граждан Азербайджана могут быть депортированы из Ирака все еще актуально
27 августа 2025, 19:27 5668
Взрыв в жилом доме в Баку
Взрыв в жилом доме в Баку фото; видео
08:30 3509
Азербайджан за один вечер опередил Украину и Словению в рейтинге УЕФА
Азербайджан за один вечер опередил Украину и Словению в рейтинге УЕФА Благодаря «Карабаху»
01:56 4903
Так в чем же виноваты дети?
Так в чем же виноваты дети? объектив haqqin.az
01:52 4392

ЭТО ВАЖНО

Рзаев вручил грамоты Мадуро
Рзаев вручил грамоты Мадуро
11:01 288
Украина ударила по российским НПЗ: взрывы и пожары
Украина ударила по российским НПЗ: взрывы и пожары видео
10:57 513
Россия нанесла массированный удар по Киеву: много жертв
Россия нанесла массированный удар по Киеву: много жертв фото; видео; обновлено 10:58
10:58 5311
США все еще хотят оттяпать Гренландию
США все еще хотят оттяпать Гренландию наш обзор; все еще актуально
27 августа 2025, 21:11 1702
В Иране поддержали Нетаньяху
В Иране поддержали Нетаньяху
10:29 1185
Вице-президент США назвал Украину «странной денежной ямой»
Вице-президент США назвал Украину «странной денежной ямой»
10:23 798
Продавцы в «Садарак» сидят на пороховой бочке. И это никого не волнует
Продавцы в «Садарак» сидят на пороховой бочке. И это никого не волнует наш спецреп
00:16 4591
Сотни граждан Азербайджана могут быть депортированы из Ирака
Сотни граждан Азербайджана могут быть депортированы из Ирака все еще актуально
27 августа 2025, 19:27 5668
Взрыв в жилом доме в Баку
Взрыв в жилом доме в Баку фото; видео
08:30 3509
Азербайджан за один вечер опередил Украину и Словению в рейтинге УЕФА
Азербайджан за один вечер опередил Украину и Словению в рейтинге УЕФА Благодаря «Карабаху»
01:56 4903
Так в чем же виноваты дети?
Так в чем же виноваты дети? объектив haqqin.az
01:52 4392
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться