Трамп волен в своих решениях

Американский президент Дональд Трамп принимает большинство решений единолично, поскольку в его окружении практически нет тех, кто мог бы повлиять на его действия. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на бывших и действующих сотрудников администрации США.

Издание указывает, что в свой первый президентский срок Трамп нередко прислушивался к советникам, которые сдерживали его импульсивные решения, в том числе в вопросах пошлин и иммиграции. Однако сейчас, как отмечается, рядом с ним практически не осталось тех, кто мог бы повлиять на его мнение.

«Думаю, он понимает, что мало что способно помешать ему сделать то, что он хочет», – считает бывший помощник Трампа по законотворческой деятельности Марк Шорт. Историк Дуглас Бринкли полагает, что президент стремится контролировать все американские ведомства. «Он хочет схватить всех за шиворот и сказать: «Я главный», – оценил Бринкли манеру управлять лидера США.

Среди решений, от которых советники безуспешно пытались отговорить Дональда Трампа, The Wall Street Journal упоминает его намерение построить бальный зал в Белом доме. Помощники объясняли, что для этого потребуется снести часть восточного крыла, а сами строительные работы будут мешать работе сотрудников. Несмотря на это, Трамп заявил, что зал все равно будет построен, и подписал контракт со строительной компанией.

Газета также отмечает, что Трамп устроил весной ужин для инвесторов своей криптовалюты вопреки рекомендациям советников. Кроме того, помощники лидера пытались отговорить его от идеи показать на встрече с главой ЮАР Сирилом Рамапосой видео, якобы подтверждающее геноцид белого населения в стране, но в итоге решили не вмешиваться. По информации издания, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс, входящая в ближний круг Трампа, предпочитает не влиять на его решения, утверждая, что ее задача – координация работы персонала, а не самого президента.