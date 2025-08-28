USD 1.7000
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

Рзаев вручил грамоты Мадуро

11:01 290

Посол Азербайджана в Венесуэле Руслан Рзаев вручил верительные грамоты президенту этой страны Николасу Мадуро, сообщили в посольстве.

Во время приема Рзаев передал Мадуро приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева. Выразив благодарность за приветствия главы государства, президент Венесуэлы, в свою очередь, попросил передать и его приветствия президенту Азербайджана.

Мадуро с удовлетворением вспомнил свои визиты в Баку и еще раз выразил благодарность главе азербайджанского государства за искреннее гостеприимство.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями о развитии двусторонних отношений между двумя странами, продолжении успешного сотрудничества в рамках международных организаций, в частности, в период председательства обеих стран в Движении неприсоединения, а также о перспективах сотрудничества в экономической, торговой, энергетической, туристической и других сферах.

Рзаев вручил грамоты Мадуро
Рзаев вручил грамоты Мадуро
11:01 291
Украина ударила по российским НПЗ: взрывы и пожары
Украина ударила по российским НПЗ: взрывы и пожары видео
10:57 517
Россия нанесла массированный удар по Киеву: много жертв
Россия нанесла массированный удар по Киеву: много жертв фото; видео; обновлено 10:58
10:58 5315
США все еще хотят оттяпать Гренландию
США все еще хотят оттяпать Гренландию наш обзор; все еще актуально
27 августа 2025, 21:11 1702
В Иране поддержали Нетаньяху
В Иране поддержали Нетаньяху
10:29 1188
Вице-президент США назвал Украину «странной денежной ямой»
Вице-президент США назвал Украину «странной денежной ямой»
10:23 800
Продавцы в «Садарак» сидят на пороховой бочке. И это никого не волнует
Продавцы в «Садарак» сидят на пороховой бочке. И это никого не волнует наш спецреп
00:16 4591
Сотни граждан Азербайджана могут быть депортированы из Ирака
Сотни граждан Азербайджана могут быть депортированы из Ирака все еще актуально
27 августа 2025, 19:27 5669
Взрыв в жилом доме в Баку
Взрыв в жилом доме в Баку фото; видео
08:30 3510
Азербайджан за один вечер опередил Украину и Словению в рейтинге УЕФА
Азербайджан за один вечер опередил Украину и Словению в рейтинге УЕФА Благодаря «Карабаху»
01:56 4904
Так в чем же виноваты дети?
Так в чем же виноваты дети? объектив haqqin.az
01:52 4392

