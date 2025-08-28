Рзаев вручил грамоты Мадуро

Посол Азербайджана в Венесуэле Руслан Рзаев вручил верительные грамоты президенту этой страны Николасу Мадуро, сообщили в посольстве.

Во время приема Рзаев передал Мадуро приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева. Выразив благодарность за приветствия главы государства, президент Венесуэлы, в свою очередь, попросил передать и его приветствия президенту Азербайджана.

Мадуро с удовлетворением вспомнил свои визиты в Баку и еще раз выразил благодарность главе азербайджанского государства за искреннее гостеприимство.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями о развитии двусторонних отношений между двумя странами, продолжении успешного сотрудничества в рамках международных организаций, в частности, в период председательства обеих стран в Движении неприсоединения, а также о перспективах сотрудничества в экономической, торговой, энергетической, туристической и других сферах.