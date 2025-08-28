USD 1.7000
EUR 1.9786
RUB 2.1157
Подписаться на уведомления
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Новость дня
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

Перезахоронят останки шехидов Первой Карабахской

11:06 176

В Азербайджане будут перезахоронены останки еще трех шехидов, считавшихся пропавшими без вести в I Карабахской войне.

Об этом сообщает Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

Все трое пропавших без вести шехидов - военнослужащие.

Останки Ризвана Гаджиева будут перезахоронены завтра в 13:00 на кладбище в селе Годжалы Кюрдамирского района, Сумбата Алиева – в 14:00 на кладбище в селе Ашагы Кюрдмахмудлу Физулинского района, а останки Натига Керимова – в 16:00 на кладбище в селе Онджалы Гахского района.

Рзаев вручил грамоты Мадуро
Рзаев вручил грамоты Мадуро
11:01 292
Украина ударила по российским НПЗ: взрывы и пожары
Украина ударила по российским НПЗ: взрывы и пожары видео
10:57 518
Россия нанесла массированный удар по Киеву: много жертв
Россия нанесла массированный удар по Киеву: много жертв фото; видео; обновлено 10:58
10:58 5319
США все еще хотят оттяпать Гренландию
США все еще хотят оттяпать Гренландию наш обзор; все еще актуально
27 августа 2025, 21:11 1702
В Иране поддержали Нетаньяху
В Иране поддержали Нетаньяху
10:29 1190
Вице-президент США назвал Украину «странной денежной ямой»
Вице-президент США назвал Украину «странной денежной ямой»
10:23 802
Продавцы в «Садарак» сидят на пороховой бочке. И это никого не волнует
Продавцы в «Садарак» сидят на пороховой бочке. И это никого не волнует наш спецреп
00:16 4592
Сотни граждан Азербайджана могут быть депортированы из Ирака
Сотни граждан Азербайджана могут быть депортированы из Ирака все еще актуально
27 августа 2025, 19:27 5669
Взрыв в жилом доме в Баку
Взрыв в жилом доме в Баку фото; видео
08:30 3511
Азербайджан за один вечер опередил Украину и Словению в рейтинге УЕФА
Азербайджан за один вечер опередил Украину и Словению в рейтинге УЕФА Благодаря «Карабаху»
01:56 4905
Так в чем же виноваты дети?
Так в чем же виноваты дети? объектив haqqin.az
01:52 4393

ЭТО ВАЖНО

Рзаев вручил грамоты Мадуро
Рзаев вручил грамоты Мадуро
11:01 292
Украина ударила по российским НПЗ: взрывы и пожары
Украина ударила по российским НПЗ: взрывы и пожары видео
10:57 518
Россия нанесла массированный удар по Киеву: много жертв
Россия нанесла массированный удар по Киеву: много жертв фото; видео; обновлено 10:58
10:58 5319
США все еще хотят оттяпать Гренландию
США все еще хотят оттяпать Гренландию наш обзор; все еще актуально
27 августа 2025, 21:11 1702
В Иране поддержали Нетаньяху
В Иране поддержали Нетаньяху
10:29 1190
Вице-президент США назвал Украину «странной денежной ямой»
Вице-президент США назвал Украину «странной денежной ямой»
10:23 802
Продавцы в «Садарак» сидят на пороховой бочке. И это никого не волнует
Продавцы в «Садарак» сидят на пороховой бочке. И это никого не волнует наш спецреп
00:16 4592
Сотни граждан Азербайджана могут быть депортированы из Ирака
Сотни граждан Азербайджана могут быть депортированы из Ирака все еще актуально
27 августа 2025, 19:27 5669
Взрыв в жилом доме в Баку
Взрыв в жилом доме в Баку фото; видео
08:30 3511
Азербайджан за один вечер опередил Украину и Словению в рейтинге УЕФА
Азербайджан за один вечер опередил Украину и Словению в рейтинге УЕФА Благодаря «Карабаху»
01:56 4905
Так в чем же виноваты дети?
Так в чем же виноваты дети? объектив haqqin.az
01:52 4393
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться