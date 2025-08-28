Перезахоронят останки шехидов Первой Карабахской

В Азербайджане будут перезахоронены останки еще трех шехидов, считавшихся пропавшими без вести в I Карабахской войне.

Об этом сообщает Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

Все трое пропавших без вести шехидов - военнослужащие.

Останки Ризвана Гаджиева будут перезахоронены завтра в 13:00 на кладбище в селе Годжалы Кюрдамирского района, Сумбата Алиева – в 14:00 на кладбище в селе Ашагы Кюрдмахмудлу Физулинского района, а останки Натига Керимова – в 16:00 на кладбище в селе Онджалы Гахского района.