USD 1.7000
EUR 1.9786
RUB 2.1157
Подписаться на уведомления
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Новость дня
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

Кремль о фильме про Путина с Джудом Лоу

11:10 146

В Кремле пока не смотрели фильм «Кремлевский волшебник» (The Wizard of the Kremlin), в котором британский актер Джуд Лоу сыграл президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет. Пока не смотрели», — сказал Песков.

Ранее издание Variety опубликовало кадр из фильма, на котором можно увидеть Джуда Лоу в образе президента России.

«Кремлевский волшебник» — это экранизация одноименной книги итальянского писателя Джулиано да Эмполи, опубликованной в 2022 году. Режиссером проекта выступает французский кинематографист Оливье Ассайас.

Рзаев вручил грамоты Мадуро
Рзаев вручил грамоты Мадуро
11:01 295
Украина ударила по российским НПЗ: взрывы и пожары
Украина ударила по российским НПЗ: взрывы и пожары видео
10:57 520
Россия нанесла массированный удар по Киеву: много жертв
Россия нанесла массированный удар по Киеву: много жертв фото; видео; обновлено 10:58
10:58 5321
США все еще хотят оттяпать Гренландию
США все еще хотят оттяпать Гренландию наш обзор; все еще актуально
27 августа 2025, 21:11 1702
В Иране поддержали Нетаньяху
В Иране поддержали Нетаньяху
10:29 1192
Вице-президент США назвал Украину «странной денежной ямой»
Вице-президент США назвал Украину «странной денежной ямой»
10:23 802
Продавцы в «Садарак» сидят на пороховой бочке. И это никого не волнует
Продавцы в «Садарак» сидят на пороховой бочке. И это никого не волнует наш спецреп
00:16 4593
Сотни граждан Азербайджана могут быть депортированы из Ирака
Сотни граждан Азербайджана могут быть депортированы из Ирака все еще актуально
27 августа 2025, 19:27 5669
Взрыв в жилом доме в Баку
Взрыв в жилом доме в Баку фото; видео
08:30 3511
Азербайджан за один вечер опередил Украину и Словению в рейтинге УЕФА
Азербайджан за один вечер опередил Украину и Словению в рейтинге УЕФА Благодаря «Карабаху»
01:56 4905
Так в чем же виноваты дети?
Так в чем же виноваты дети? объектив haqqin.az
01:52 4394

ЭТО ВАЖНО

Рзаев вручил грамоты Мадуро
Рзаев вручил грамоты Мадуро
11:01 295
Украина ударила по российским НПЗ: взрывы и пожары
Украина ударила по российским НПЗ: взрывы и пожары видео
10:57 520
Россия нанесла массированный удар по Киеву: много жертв
Россия нанесла массированный удар по Киеву: много жертв фото; видео; обновлено 10:58
10:58 5321
США все еще хотят оттяпать Гренландию
США все еще хотят оттяпать Гренландию наш обзор; все еще актуально
27 августа 2025, 21:11 1702
В Иране поддержали Нетаньяху
В Иране поддержали Нетаньяху
10:29 1192
Вице-президент США назвал Украину «странной денежной ямой»
Вице-президент США назвал Украину «странной денежной ямой»
10:23 802
Продавцы в «Садарак» сидят на пороховой бочке. И это никого не волнует
Продавцы в «Садарак» сидят на пороховой бочке. И это никого не волнует наш спецреп
00:16 4593
Сотни граждан Азербайджана могут быть депортированы из Ирака
Сотни граждан Азербайджана могут быть депортированы из Ирака все еще актуально
27 августа 2025, 19:27 5669
Взрыв в жилом доме в Баку
Взрыв в жилом доме в Баку фото; видео
08:30 3511
Азербайджан за один вечер опередил Украину и Словению в рейтинге УЕФА
Азербайджан за один вечер опередил Украину и Словению в рейтинге УЕФА Благодаря «Карабаху»
01:56 4905
Так в чем же виноваты дети?
Так в чем же виноваты дети? объектив haqqin.az
01:52 4394
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться