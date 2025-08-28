Кремль о фильме про Путина с Джудом Лоу

В Кремле пока не смотрели фильм «Кремлевский волшебник» (The Wizard of the Kremlin), в котором британский актер Джуд Лоу сыграл президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет. Пока не смотрели», — сказал Песков.

Ранее издание Variety опубликовало кадр из фильма, на котором можно увидеть Джуда Лоу в образе президента России.

«Кремлевский волшебник» — это экранизация одноименной книги итальянского писателя Джулиано да Эмполи, опубликованной в 2022 году. Режиссером проекта выступает французский кинематографист Оливье Ассайас.