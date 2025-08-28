Зеленский обрушился с критикой на Венгрию

Если Венгрия действительно закрыла въезд в свою страну и всю Шенгенскую зону одному из военных командиров, который является этническим венгром и гражданином Украины, это может вызвать только возмущение. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он поручил МИД Украины выяснить все факты и реагировать соответственно. Зеленский подчеркнул, что подобные действия венгерских властей происходят в тот момент, когда Украина ликвидирует последствия одной из самых масштабных российских атак. По его словам, вместо солидарности Киев слышит от Будапешта «очередные попытки выставить черное белым и переложить на Украину вину за продолжающуюся войну». «Украина положительно восприняла все предложения мира и дипломатии, однако их отвергла исключительно Россия. К сожалению, справедливой реакции Венгрии на такое поведение России до сих пор нет, как нет даже соболезнований в связи с гибелью наших людей. Только за одну эту ночь и только в Киеве российские дроны и ракеты унесли жизни 17 человек, среди них четверо детей», — написал президент Украины на своем Telegram-канале. Зеленский также обвинил венгерских чиновников в регулярных нападках на Украину и дискриминации представителей венгерской общины в Украине.

*** 15:16 Национальное управление по вопросам иммиграции Венгрии официально сообщило имя украинского военного, против которого введены санкции за удары по нефтепроводу «Дружба». Как говорится в заявлении ведомства, речь идет о гражданине Украины Роберте Бровди, родившемся 9 августа 1975 года в Ужгороде (Закарпатская область). «Ему запрещен въезд в Венгрию, так как он представляет угрозу для национальной безопасности страны», — отметили в иммиграционной службе. Запрет распространяется на все государства Евросоюза и Шенгенской зоны, а соответствующие сведения внесены в Шенгенскую информационную систему. Согласно данным украинских и венгерских СМИ, Бровди, этнический венгр из Закарпатья, является командующим Силами беспилотных систем Украины и известен под позывным «Мадьяр». Официальный представитель ЕК Ева Гринчирова заявила, что нефтепровод «Дружба» в России не должен подвергаться ударам, он является частью европейской энергетической безопасности. По ее словам, Еврокомиссия (ЕК) обсудила этот вопрос с властями Украины. «Критическая инфраструктура должна быть защищена всеми сторонами, чтобы энергетическая безопасность (ЕС - ред.) не пострадала, энергетическая безопасность остается критически важной, и нефтепровод «Дружба» не является исключением из этого правила», - сказала она.

*** 11:59 Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт запрещает командующему украинской воинской части, которая совершила «последнее нападение» на нефтепровод «Дружба», въезд в страну. Об этом он сказал в видеоролике, которое опубликовал утром 28 августа в Facebook.