Зеленский обрушился с критикой на Венгрию

Если Венгрия действительно закрыла въезд в свою страну и всю Шенгенскую зону одному из военных командиров, который является этническим венгром и гражданином Украины, это может вызвать только возмущение. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Он поручил МИД Украины выяснить все факты и реагировать соответственно.
Зеленский подчеркнул, что подобные действия венгерских властей происходят в тот момент, когда Украина ликвидирует последствия одной из самых масштабных российских атак. По его словам, вместо солидарности Киев слышит от Будапешта «очередные попытки выставить черное белым и переложить на Украину вину за продолжающуюся войну».
«Украина положительно восприняла все предложения мира и дипломатии, однако их отвергла исключительно Россия. К сожалению, справедливой реакции Венгрии на такое поведение России до сих пор нет, как нет даже соболезнований в связи с гибелью наших людей. Только за одну эту ночь и только в Киеве российские дроны и ракеты унесли жизни 17 человек, среди них четверо детей», — написал президент Украины на своем Telegram-канале.
Зеленский также обвинил венгерских чиновников в регулярных нападках на Украину и дискриминации представителей венгерской общины в Украине.
*** 15:16
Национальное управление по вопросам иммиграции Венгрии официально сообщило имя украинского военного, против которого введены санкции за удары по нефтепроводу «Дружба». Как говорится в заявлении ведомства, речь идет о гражданине Украины Роберте Бровди, родившемся 9 августа 1975 года в Ужгороде (Закарпатская область).
«Ему запрещен въезд в Венгрию, так как он представляет угрозу для национальной безопасности страны», — отметили в иммиграционной службе. Запрет распространяется на все государства Евросоюза и Шенгенской зоны, а соответствующие сведения внесены в Шенгенскую информационную систему.
Согласно данным украинских и венгерских СМИ, Бровди, этнический венгр из Закарпатья, является командующим Силами беспилотных систем Украины и известен под позывным «Мадьяр».
Официальный представитель ЕК Ева Гринчирова заявила, что нефтепровод «Дружба» в России не должен подвергаться ударам, он является частью европейской энергетической безопасности. По ее словам, Еврокомиссия (ЕК) обсудила этот вопрос с властями Украины.
«Критическая инфраструктура должна быть защищена всеми сторонами, чтобы энергетическая безопасность (ЕС - ред.) не пострадала, энергетическая безопасность остается критически важной, и нефтепровод «Дружба» не является исключением из этого правила», - сказала она.
*** 11:59
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт запрещает командующему украинской воинской части, которая совершила «последнее нападение» на нефтепровод «Дружба», въезд в страну.
Об этом он сказал в видеоролике, которое опубликовал утром 28 августа в Facebook.
Сийярто отметил, что в последнее время Украина совершила несколько атак на нефтепровод «Дружба», который имеет «важное значение для безопасного энергоснабжения Венгрии».
«Без нефтепровода «Дружба» невозможно обеспечить Венгрию сырой нефтью. Украина хорошо это осознает. Украина осознает, что нефтепровод «Дружба» имеет важное значение для энергетической безопасности Венгрии», – заявил он.
Сийярто обвинил Украину в том, что эти атаки «в первую очередь вредят Венгрии и, конечно, Словакии, а не России».
«Последняя атака на нефтепровод «Дружба» была чрезвычайно серьезной. Она была настолько серьезной, что ремонтные работы продолжались так долго, что нам почти пришлось использовать наши стратегические или аварийные резервы», – сказал он.
Глава МИД Венгрии отметил, что Будапешт считает каждую атаку на энергетическую безопасность «атакой на суверенитет».
«И, конечно, ни одна атака на наш суверенитет не может остаться без последствий», – сказал он.
Сийярто подчеркнул, что Будапешт решил «запретить командиру воинской части, которая осуществила недавние чрезвычайно серьезные атаки на нефтепровод «Дружба», въезд в Венгрию и всю Шенгенскую зону». «Этому украинскому гражданину не будет разрешено въезжать в Венгрию и Шенгенскую зону в течение ближайших лет», – заявил он.