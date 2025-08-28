USD 1.7000
EUR 1.9786
RUB 2.1157
Подписаться на уведомления
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Новость дня
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

Франция готова открыть посольство в Палестине

12:23 461

Советник президента Франции по Ближнему Востоку Офер Бронштейн в интервью 12-му каналу израильского ТВ сообщил, что обсуждается обоюдное открытие дипломатических миссий — Палестины в Париже и Франции в Палестинской автономии.

Если решение будет принято, французское посольство, вероятнее всего, разместят в Рамалле. По словам Бронштейна, это станет важным шагом, закрепляющим признание Францией Палестинского государства.

Он подчеркнул, что создание стабильного палестинского государства отвечает интересам Израиля и могло бы предотвратить трагические события 7 октября, так как обеспеченная им стабильность «не позволила бы катастрофе произойти».

Магдалена Гроно у Ильхама Алиева
Магдалена Гроно у Ильхама Алиева фото; новость дополнена
14:09 1359
Пашинян рассказал о новых переговорах с Азербайджаном
Пашинян рассказал о новых переговорах с Азербайджаном
14:09 296
Европейцы об ударе по представительству ЕС в Киеве
Европейцы об ударе по представительству ЕС в Киеве фото; добавлено видео; обновлено 14:13
14:13 9495
Жестоко избитого в Агдаме ребенка привезли в Баку
Жестоко избитого в Агдаме ребенка привезли в Баку
13:22 1384
Что выберет Пашинян: Евразийский союз или Евросоюз?
Что выберет Пашинян: Евразийский союз или Евросоюз?
12:57 1211
Пашинян: Есть мир, но проблемы остаются...
Пашинян: Есть мир, но проблемы остаются... новость дополнена
12:41 1694
Поле битвы ради нефти
Поле битвы ради нефти война миров
12:00 1829
Бизнесмены просят помощи у Путина
Бизнесмены просят помощи у Путина
12:22 2392
Поколение, которое утонуло в разочарованиях
Поколение, которое утонуло в разочарованиях о вечном
27 августа 2025, 21:51 7375
Ильхам Алиев будет на военном параде в Китае
Ильхам Алиев будет на военном параде в Китае
10:53 3126
Русские продвинулись под Покровском
Русские продвинулись под Покровском
11:48 1248

ЭТО ВАЖНО

Магдалена Гроно у Ильхама Алиева
Магдалена Гроно у Ильхама Алиева фото; новость дополнена
14:09 1359
Пашинян рассказал о новых переговорах с Азербайджаном
Пашинян рассказал о новых переговорах с Азербайджаном
14:09 296
Европейцы об ударе по представительству ЕС в Киеве
Европейцы об ударе по представительству ЕС в Киеве фото; добавлено видео; обновлено 14:13
14:13 9495
Жестоко избитого в Агдаме ребенка привезли в Баку
Жестоко избитого в Агдаме ребенка привезли в Баку
13:22 1384
Что выберет Пашинян: Евразийский союз или Евросоюз?
Что выберет Пашинян: Евразийский союз или Евросоюз?
12:57 1211
Пашинян: Есть мир, но проблемы остаются...
Пашинян: Есть мир, но проблемы остаются... новость дополнена
12:41 1694
Поле битвы ради нефти
Поле битвы ради нефти война миров
12:00 1829
Бизнесмены просят помощи у Путина
Бизнесмены просят помощи у Путина
12:22 2392
Поколение, которое утонуло в разочарованиях
Поколение, которое утонуло в разочарованиях о вечном
27 августа 2025, 21:51 7375
Ильхам Алиев будет на военном параде в Китае
Ильхам Алиев будет на военном параде в Китае
10:53 3126
Русские продвинулись под Покровском
Русские продвинулись под Покровском
11:48 1248
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться