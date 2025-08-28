Франция готова открыть посольство в Палестине

Советник президента Франции по Ближнему Востоку Офер Бронштейн в интервью 12-му каналу израильского ТВ сообщил, что обсуждается обоюдное открытие дипломатических миссий — Палестины в Париже и Франции в Палестинской автономии.

Если решение будет принято, французское посольство, вероятнее всего, разместят в Рамалле. По словам Бронштейна, это станет важным шагом, закрепляющим признание Францией Палестинского государства.

Он подчеркнул, что создание стабильного палестинского государства отвечает интересам Израиля и могло бы предотвратить трагические события 7 октября, так как обеспеченная им стабильность «не позволила бы катастрофе произойти».