США предложили Индии скидку и удивились отказу

Старший советник президента США по торговле и промышленности Питер Наварро заявил, что Индия могла бы добиться снижения американских пошлин на 25%, если бы прекратила закупки российской нефти. Об этом он сообщил в эфире Bloomberg.

По его словам, индийские власти прямо дают понять, что не намерены пересматривать свою позицию. «Индия может получить 25-процентную скидку на тарифы завтра, если перестанет покупать российскую нефть и подпитывать военную машину. Моди — великий лидер, Индия — зрелая демократия, но, глядя нам в глаза, они говорят: «Мы не собираемся прекращать закупать российскую нефть», — отметил он.

Наварро подчеркнул, что поставки энергоресурсов из России позволяют Москве финансировать войну против Украины. «Полтора миллиона баррелей в сутки превращаются в дроны и бомбы, которые убивают украинцев. В итоге американские налогоплательщики вынуждены финансировать «войну Моди», — подчеркнул советник президента США.

Он также обвинил Индию в введении «одних из самых высоких тарифов в мире», что, по его мнению, лишает США рабочих мест и доходов. Вашингтон, по словам Наварро, продолжит давление на Нью-Дели и Пекин с целью сокращения их энергетического сотрудничества с Москвой.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что индийские нефтеперерабатывающие компании намерены уменьшить объем закупок российской нефти до 1,4–1,6 млн баррелей в сутки начиная с октября против 1,8 млн баррелей в первой половине года. Агентство назвало этот шаг «скромной уступкой» на фоне давления США.

В то же время в июле Индия стала крупнейшим поставщиком дизельного топлива в Украину, обеспечив 15,5% всего импорта — около 2,7 тысячи тонн в сутки. Поставки осуществлялись в основном через Румынию по Дунаю.