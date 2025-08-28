USD 1.7000
EUR 1.9786
RUB 2.1157
Подписаться на уведомления
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Новость дня
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

Кто похитил письма экс-советника Трампа?

12:29 689

Электронные письма Джона Болтона, содержащие засекреченную информацию и отправленные им во время работы советником по национальной безопасности при президенте США Дональде Трампе, могли быть перехвачены разведками «страны-противника». Об этом сообщает газета New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Источники утверждают, что Соединенным Штатам удалось получить данные разведслужб «страны-противника», среди которых были электронные письма с конфиденциальной информацией, которые Болтон, работая в первой администрации Трампа, вероятно, отправлял своим близким по незасекреченной системе.

«Изучаемые электронные письма, согласно источникам, были отправлены Болтоном и содержали информацию, которая, по всей видимости, была взята из секретных документов, которую он видел, когда был советником по национальной безопасности. По всей видимости, Болтон отправлял сообщения своим близким, которые помогали ему собирать материалы, которые он впоследствии использовал в своих мемуарах 2020 года», – отмечает газета.

По информации New York Times, одной из главных причин обысков в доме Болтона на прошлой неделе было желание проверить наличие у него документов, подтверждающих подлинность перехваченных разведкой электронных писем. Обнаружение таких материалов могло бы подтвердить достоверность писем, найденных у иностранной разведки, сообщили источники. При этом экс-советнику Трампа пока не предъявлены обвинения.

Издание также отмечает, что сведения из перехваченных писем содержали информацию, которую Болтон в итоге не включил в свою книгу. Это может свидетельствовать о том, что ему сообщили о секретных данных во время первых рецензий рукописи или он решил не публиковать их из-за их чувствительности, пишет New York Times.

Конкретно, какая страна могла перехватывать переписку Болтона, пока неизвестно. В то же время газета отмечает, что интерес к его электронным письмам могли проявлять Иран, Китай и Россия.

Магдалена Гроно у Ильхама Алиева
Магдалена Гроно у Ильхама Алиева фото; новость дополнена
14:09 1361
Пашинян рассказал о новых переговорах с Азербайджаном
Пашинян рассказал о новых переговорах с Азербайджаном
14:09 303
Европейцы об ударе по представительству ЕС в Киеве
Европейцы об ударе по представительству ЕС в Киеве фото; добавлено видео; обновлено 14:13
14:13 9502
Жестоко избитого в Агдаме ребенка привезли в Баку
Жестоко избитого в Агдаме ребенка привезли в Баку
13:22 1388
Что выберет Пашинян: Евразийский союз или Евросоюз?
Что выберет Пашинян: Евразийский союз или Евросоюз?
12:57 1212
Пашинян: Есть мир, но проблемы остаются...
Пашинян: Есть мир, но проблемы остаются... новость дополнена
12:41 1697
Поле битвы ради нефти
Поле битвы ради нефти война миров
12:00 1831
Бизнесмены просят помощи у Путина
Бизнесмены просят помощи у Путина
12:22 2398
Поколение, которое утонуло в разочарованиях
Поколение, которое утонуло в разочарованиях о вечном
27 августа 2025, 21:51 7375
Ильхам Алиев будет на военном параде в Китае
Ильхам Алиев будет на военном параде в Китае
10:53 3129
Русские продвинулись под Покровском
Русские продвинулись под Покровском
11:48 1250

ЭТО ВАЖНО

Магдалена Гроно у Ильхама Алиева
Магдалена Гроно у Ильхама Алиева фото; новость дополнена
14:09 1361
Пашинян рассказал о новых переговорах с Азербайджаном
Пашинян рассказал о новых переговорах с Азербайджаном
14:09 303
Европейцы об ударе по представительству ЕС в Киеве
Европейцы об ударе по представительству ЕС в Киеве фото; добавлено видео; обновлено 14:13
14:13 9502
Жестоко избитого в Агдаме ребенка привезли в Баку
Жестоко избитого в Агдаме ребенка привезли в Баку
13:22 1388
Что выберет Пашинян: Евразийский союз или Евросоюз?
Что выберет Пашинян: Евразийский союз или Евросоюз?
12:57 1212
Пашинян: Есть мир, но проблемы остаются...
Пашинян: Есть мир, но проблемы остаются... новость дополнена
12:41 1697
Поле битвы ради нефти
Поле битвы ради нефти война миров
12:00 1831
Бизнесмены просят помощи у Путина
Бизнесмены просят помощи у Путина
12:22 2398
Поколение, которое утонуло в разочарованиях
Поколение, которое утонуло в разочарованиях о вечном
27 августа 2025, 21:51 7375
Ильхам Алиев будет на военном параде в Китае
Ильхам Алиев будет на военном параде в Китае
10:53 3129
Русские продвинулись под Покровском
Русские продвинулись под Покровском
11:48 1250
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться