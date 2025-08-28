Кто похитил письма экс-советника Трампа?

Электронные письма Джона Болтона, содержащие засекреченную информацию и отправленные им во время работы советником по национальной безопасности при президенте США Дональде Трампе, могли быть перехвачены разведками «страны-противника». Об этом сообщает газета New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Источники утверждают, что Соединенным Штатам удалось получить данные разведслужб «страны-противника», среди которых были электронные письма с конфиденциальной информацией, которые Болтон, работая в первой администрации Трампа, вероятно, отправлял своим близким по незасекреченной системе.

«Изучаемые электронные письма, согласно источникам, были отправлены Болтоном и содержали информацию, которая, по всей видимости, была взята из секретных документов, которую он видел, когда был советником по национальной безопасности. По всей видимости, Болтон отправлял сообщения своим близким, которые помогали ему собирать материалы, которые он впоследствии использовал в своих мемуарах 2020 года», – отмечает газета.

По информации New York Times, одной из главных причин обысков в доме Болтона на прошлой неделе было желание проверить наличие у него документов, подтверждающих подлинность перехваченных разведкой электронных писем. Обнаружение таких материалов могло бы подтвердить достоверность писем, найденных у иностранной разведки, сообщили источники. При этом экс-советнику Трампа пока не предъявлены обвинения.

Издание также отмечает, что сведения из перехваченных писем содержали информацию, которую Болтон в итоге не включил в свою книгу. Это может свидетельствовать о том, что ему сообщили о секретных данных во время первых рецензий рукописи или он решил не публиковать их из-за их чувствительности, пишет New York Times.

Конкретно, какая страна могла перехватывать переписку Болтона, пока неизвестно. В то же время газета отмечает, что интерес к его электронным письмам могли проявлять Иран, Китай и Россия.