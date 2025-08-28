Магдалена Гроно у Ильхама Алиева

В четверг, 28 августа, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу Магдалену Гроно. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы азербайджанского государства.

Магдалена Гроно передала главе азербайджанского государства приветствия руководства Европейского Союза. От имени руководства Европейского Союза и от себя лично она поздравила президента Азербайджана с важными результатами, достигнутыми в Вашингтоне в нормализации отношений с Арменией и вопросах мирной повестки.

По ее словам, этот процесс вносит большой вклад в обеспечение прочного мира в регионе.

Она отметила, что государства-члены Европейского Союза также поддерживают мир, достигнутый между Азербайджаном и Арменией. Магдалена Гроно сказала, что Европейский Союз готов поддержать процесс реализации согласованных между двумя странами вопросов, в том числе транспортного коридора.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия и поздравления, попросил передать и его приветствия руководству Европейского Союза.

Отметив историческое значение достигнутых в Вашингтоне результатов, глава государства особо подчеркнул роль США в этом процессе. Президент Ильхам Алиев отметил, что подписанная при посредничестве США Вашингтонская декларация, парафирование мирного соглашения и совместное обращение Азербайджана и Армении об упразднении Минской группы являются важными шагами в мирном процессе.

На встрече было отмечено, что Азербайджан поддерживает меры по установлению доверия с Арменией на двусторонней основе. Была еще раз подчеркнута важность налаживания беспрепятственного транспортно-транзитного сообщения между основной частью Азербайджана и его Нахчыванским регионом, отмечено наличие широких возможностей для сотрудничества с Европейским Союзом, в частности, в деле обновления транспортной инфраструктуры в Нахчыване.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом.