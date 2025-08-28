Жестоко избитого в Агдаме ребенка привезли в Баку

В селе Хындырыстан Агдамского района Азербайджана двое родителей задержаны по обвинению в избиении своих детей. Об этом сообщили в Государственном комитете по делам семьи, женщин и детей. По факту нанесения травм двум несовершеннолетним проводится расследование соответствующими органами.

Пострадавшие дети были доставлены в Агдамскую районную больницу, где у них диагностировали тупые травмы различных частей тела. Им оказана медицинская помощь.

Один из детей, находившийся в тяжелом состоянии, был переведен в Республиканскую нейрохирургическую больницу в Баку. Ему провели операцию, включающую дренирование субдуральной гематомы и декомпрессивную краниотомию.

В настоящее время ребенок находится в реанимации под наблюдением врачей, его состояние оценивается как тяжелое.

Родители привлечены к следствию в качестве обвиняемых. Ведется рассмотрение вопроса о лишении их родительских прав на основании статьи 64 Семейного кодекса Азербайджана. Государственный комитет держит ситуацию под контролем, обеспечивая надзор за ходом дела. Расследование продолжается.