USD 1.7000
EUR 1.9786
RUB 2.1157
Подписаться на уведомления
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Новость дня
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

Охота на российскую подлодку

13:35 977

Находящиеся на вооружении НАТО самолеты P-8A Poseidon, патрулирующие воздушное пространство над морем и известные как «охотники за подлодками», с 24 августа в усиленном режиме совершают полеты у берегов Норвегии. Об этом пишет онлайн-издание журнала Newsweek со ссылкой на данные морского и воздушного трафика в этом районе.

Журналисты предполагают, что эти самолеты пытаются обнаружить вероятные российские подлодки вблизи группы авианосцев США, находящейся сейчас у побережья Норвегии.

В публикации указывается, что миссией «охотников за подлодками» руководят США при поддержке Великобритании и Норвегии. «Патрулирование моря вдоль границ НАТО происходит на повседневной основе, однако осуществляемые в последнее время на севере полеты ВВС США и Великобритании обнаруживают пик интенсивности - с выходных (23 и 24 августа) более двух десятков полетов», - констатирует Newsweek.

По оценке авторов, эти повседневные перелеты могут быть связаны с присутствием в водах к западу от Норвегии самого крупного авианосца в мире - USS Gerald R. Ford. Поисковая активность P-8A Poseidon, о которой можно сделать вывод на основании радиопередач самолетов и кораблей, зафиксированных MarineTraffic, Flightradar24 и другими подобными платформами, «может быть превентивной, но также может указывать на ожидаемое появление российских подводных лодок», следует из публикации.

Ранее британская газета Express написала, что по меньшей мере дюжина специализированных военных самолетов НАТО с 24 августа ведет поиски российской подводной лодки, подозреваемой в нахождении вблизи авианосца ВМС США. В статье приводились слова министра обороны Великобритании Джона Хили о том, что вылеты самолетов Королевских ВВС не являются учениями.

27 августа онлайн-издание The Barents Observer сообщило со ссылкой на спутниковые снимки, что все три российские многофункциональные подлодки класса «Ясень» и «Ясень-М» («Северодвинск»/ K-573, «Казань»/ K-561 и «Архангельск»/ K-564), стоящие на вооружении Северного флота РФ, покинули свою базу в Североморске и находятся в море.

Ни Пентагон, ни НАТО пока не ответили на письменную просьбу журналистов Newsweek прокомментировать усилившуюся активность патрульных самолетов НАТО у берегов Норвегии.

Русские потопили украинский корабль и сбили Су-27
Русские потопили украинский корабль и сбили Су-27
14:21 5
Магдалена Гроно у Ильхама Алиева
Магдалена Гроно у Ильхама Алиева фото; новость дополнена
14:09 1366
Пашинян рассказал о новых переговорах с Азербайджаном
Пашинян рассказал о новых переговорах с Азербайджаном
14:09 313
Европейцы об ударе по представительству ЕС в Киеве
Европейцы об ударе по представительству ЕС в Киеве фото; добавлено видео; обновлено 14:13
14:13 9510
Жестоко избитого в Агдаме ребенка привезли в Баку
Жестоко избитого в Агдаме ребенка привезли в Баку
13:22 1393
Что выберет Пашинян: Евразийский союз или Евросоюз?
Что выберет Пашинян: Евразийский союз или Евросоюз?
12:57 1217
Пашинян: Есть мир, но проблемы остаются...
Пашинян: Есть мир, но проблемы остаются... новость дополнена
12:41 1698
Поле битвы ради нефти
Поле битвы ради нефти война миров
12:00 1833
Бизнесмены просят помощи у Путина
Бизнесмены просят помощи у Путина
12:22 2406
Поколение, которое утонуло в разочарованиях
Поколение, которое утонуло в разочарованиях о вечном
27 августа 2025, 21:51 7377
Ильхам Алиев будет на военном параде в Китае
Ильхам Алиев будет на военном параде в Китае
10:53 3130

ЭТО ВАЖНО

Русские потопили украинский корабль и сбили Су-27
Русские потопили украинский корабль и сбили Су-27
14:21 5
Магдалена Гроно у Ильхама Алиева
Магдалена Гроно у Ильхама Алиева фото; новость дополнена
14:09 1366
Пашинян рассказал о новых переговорах с Азербайджаном
Пашинян рассказал о новых переговорах с Азербайджаном
14:09 313
Европейцы об ударе по представительству ЕС в Киеве
Европейцы об ударе по представительству ЕС в Киеве фото; добавлено видео; обновлено 14:13
14:13 9510
Жестоко избитого в Агдаме ребенка привезли в Баку
Жестоко избитого в Агдаме ребенка привезли в Баку
13:22 1393
Что выберет Пашинян: Евразийский союз или Евросоюз?
Что выберет Пашинян: Евразийский союз или Евросоюз?
12:57 1217
Пашинян: Есть мир, но проблемы остаются...
Пашинян: Есть мир, но проблемы остаются... новость дополнена
12:41 1698
Поле битвы ради нефти
Поле битвы ради нефти война миров
12:00 1833
Бизнесмены просят помощи у Путина
Бизнесмены просят помощи у Путина
12:22 2406
Поколение, которое утонуло в разочарованиях
Поколение, которое утонуло в разочарованиях о вечном
27 августа 2025, 21:51 7377
Ильхам Алиев будет на военном параде в Китае
Ильхам Алиев будет на военном параде в Китае
10:53 3130
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться