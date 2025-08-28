Охота на российскую подлодку

Журналисты предполагают, что эти самолеты пытаются обнаружить вероятные российские подлодки вблизи группы авианосцев США, находящейся сейчас у побережья Норвегии.

Находящиеся на вооружении НАТО самолеты P-8A Poseidon, патрулирующие воздушное пространство над морем и известные как «охотники за подлодками», с 24 августа в усиленном режиме совершают полеты у берегов Норвегии. Об этом пишет онлайн-издание журнала Newsweek со ссылкой на данные морского и воздушного трафика в этом районе.

В публикации указывается, что миссией «охотников за подлодками» руководят США при поддержке Великобритании и Норвегии. «Патрулирование моря вдоль границ НАТО происходит на повседневной основе, однако осуществляемые в последнее время на севере полеты ВВС США и Великобритании обнаруживают пик интенсивности - с выходных (23 и 24 августа) более двух десятков полетов», - констатирует Newsweek.

По оценке авторов, эти повседневные перелеты могут быть связаны с присутствием в водах к западу от Норвегии самого крупного авианосца в мире - USS Gerald R. Ford. Поисковая активность P-8A Poseidon, о которой можно сделать вывод на основании радиопередач самолетов и кораблей, зафиксированных MarineTraffic, Flightradar24 и другими подобными платформами, «может быть превентивной, но также может указывать на ожидаемое появление российских подводных лодок», следует из публикации.

Ранее британская газета Express написала, что по меньшей мере дюжина специализированных военных самолетов НАТО с 24 августа ведет поиски российской подводной лодки, подозреваемой в нахождении вблизи авианосца ВМС США. В статье приводились слова министра обороны Великобритании Джона Хили о том, что вылеты самолетов Королевских ВВС не являются учениями.

27 августа онлайн-издание The Barents Observer сообщило со ссылкой на спутниковые снимки, что все три российские многофункциональные подлодки класса «Ясень» и «Ясень-М» («Северодвинск»/ K-573, «Казань»/ K-561 и «Архангельск»/ K-564), стоящие на вооружении Северного флота РФ, покинули свою базу в Североморске и находятся в море.

Ни Пентагон, ни НАТО пока не ответили на письменную просьбу журналистов Newsweek прокомментировать усилившуюся активность патрульных самолетов НАТО у берегов Норвегии.