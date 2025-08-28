Секретарь Совбеза Украины у министра обороны Турции

Министр обороны Турции Яшар Гюлер принял в Анкаре секретаря Совбеза Украины Рустема Умерова.
Подробности встречи пока не разглашаются.
