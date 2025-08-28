USD 1.7000
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

Российский чиновник назвал местного жителя «свиньей» и был избит трубой

13:55

В Пензенской области РФ местный житель избил главу района Каменка Александра Помогайбо металлической трубой, пишут российские СМИ.

Отмечается, что местный житель пошел на это из-за оскорбления. Утверждается, что чиновник назвал мужчину «свиньей».

Драка произошла рядом с местной баней. На чиновника набросился ее хозяин в ответ на оскорбление. По словам свидетелей, Помогайбо оскорбил владельца участка, поскольку тот не следил за территорией и отказался убрать баню. На место прибыла скорая, которая доставила чиновника в больницу.

Следственные органы возбудили уголовное дело в связи с нападением на главу Каменского района Пензенской области. «Мужчина избил главу Каменского района. Пострадавший госпитализирован с множественными травмами различной степени тяжести. Причиной конфликта послужило нежелание фигуранта соблюдать правила городского благоустройства», - говорится в сообщении.

Официальный канал правительства Пензенской области уточняет, что у главы района «диагностированы открытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом лопатки, многочисленные ушибы». «Житель Каменки, переехавший в Пензенскую область из среднеазиатской республики и получивший российское гражданство, несколько раз ударил главу района металлической трубой…» - говорится в сообщении.

В настоящее время нападавший задержан.

Русские потопили украинский корабль и сбили Су-27
Русские потопили украинский корабль и сбили Су-27
14:21
Магдалена Гроно у Ильхама Алиева
Магдалена Гроно у Ильхама Алиева
14:09
Пашинян рассказал о новых переговорах с Азербайджаном
Пашинян рассказал о новых переговорах с Азербайджаном
14:09
Европейцы об ударе по представительству ЕС в Киеве
Европейцы об ударе по представительству ЕС в Киеве
14:13
Жестоко избитого в Агдаме ребенка привезли в Баку
Жестоко избитого в Агдаме ребенка привезли в Баку
13:22
Что выберет Пашинян: Евразийский союз или Евросоюз?
Что выберет Пашинян: Евразийский союз или Евросоюз?
12:57
Пашинян: Есть мир, но проблемы остаются...
Пашинян: Есть мир, но проблемы остаются...
12:41
Поле битвы ради нефти
Поле битвы ради нефти
12:00
Бизнесмены просят помощи у Путина
Бизнесмены просят помощи у Путина
12:22
Поколение, которое утонуло в разочарованиях
Поколение, которое утонуло в разочарованиях
27 августа 2025, 21:51
Ильхам Алиев будет на военном параде в Китае
Ильхам Алиев будет на военном параде в Китае
10:53

