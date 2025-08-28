Российский чиновник назвал местного жителя «свиньей» и был избит трубой

Отмечается, что местный житель пошел на это из-за оскорбления. Утверждается, что чиновник назвал мужчину «свиньей».

Драка произошла рядом с местной баней. На чиновника набросился ее хозяин в ответ на оскорбление. По словам свидетелей, Помогайбо оскорбил владельца участка, поскольку тот не следил за территорией и отказался убрать баню. На место прибыла скорая, которая доставила чиновника в больницу.

Следственные органы возбудили уголовное дело в связи с нападением на главу Каменского района Пензенской области. «Мужчина избил главу Каменского района. Пострадавший госпитализирован с множественными травмами различной степени тяжести. Причиной конфликта послужило нежелание фигуранта соблюдать правила городского благоустройства», - говорится в сообщении.

Официальный канал правительства Пензенской области уточняет, что у главы района «диагностированы открытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом лопатки, многочисленные ушибы». «Житель Каменки, переехавший в Пензенскую область из среднеазиатской республики и получивший российское гражданство, несколько раз ударил главу района металлической трубой…» - говорится в сообщении.

В настоящее время нападавший задержан.