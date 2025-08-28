USD 1.7000
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

Пашинян рассказал о новых переговорах с Азербайджаном

Армения и Азербайджан в сентябре начнут обсуждать детали соглашений, достигнутых 8 августа в США, заявил на брифинге премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«В сентябре мы начнем обсуждать детали, которые, однако, не могут противоречить провозглашенным принципам», - сказал Пашинян, имея в виду, что возможное открытие коммуникаций региона должно быть под юрисдикцией стран, по которым они проходят.

Кроме того, Пашинян заявил, что нет нужды возвращаться к Трехстороннему заявлению от 9/10 ноября 2020 года с Азербайджаном и Россией: «Нет никакой необходимости возвращаться к 9 ноября. 9 ноября остается 9 ноября». По его словам, 8 августа 2025 года между Арменией и Азербайджаном был установлен мир.

Премьер Армении также обвинил оппозицию в том, что та после «пребывания в состоянии шока» перешла к активному противодействию достигнутым с Азербайджаном договоренностям. Пашинян подчеркнул, что считает своей обязанностью «защищать установленный мир» и готов разъяснить армянской общественности все вопросы, вызывающие обеспокоенность.

Магдалена Гроно у Ильхама Алиева
Европейцы об ударе по представительству ЕС в Киеве
Жестоко избитого в Агдаме ребенка привезли в Баку
Что выберет Пашинян: Евразийский союз или Евросоюз?
Пашинян: Есть мир, но проблемы остаются...
Поле битвы ради нефти
Бизнесмены просят помощи у Путина
Поколение, которое утонуло в разочарованиях
Ильхам Алиев будет на военном параде в Китае
