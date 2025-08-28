Грузия и США обсудили мирное соглашение между Баку и Ереваном

Об этом сообщает Министерство экономики и устойчивого развития Грузии.

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили встретилась с временно исполняющим обязанности посла США Аланом Перселлом.

На встрече обсуждались вопросы нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также приоритетные направления грузино-американского сотрудничества.

Квривишвили подчеркнула важность мирных инициатив и соглашения, достигнутого при посредничестве США, отметив его значение для стабильности и развития всего Южного Кавказа.

Помимо политической повестки, стороны затронули торгово-экономическое взаимодействие, инвестиции, транспорт и инфраструктурные проекты, включая развитие Среднего коридора.