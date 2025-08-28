USD 1.7000
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

Россия ударила по дипмиссии ЕС. Брюссель вызывает Малаяна

обновлено 15:06
15:06 2499

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что вызывает и.о. постпреда России при ЕС в Брюсселе Карена Малаяна из-за повреждения дипмиссии ЕС в Киеве в результате российского удара.

Вместе с тем стало известно, что председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен посетит пограничные государства-члены ЕС для усиления солидарности и укрепления обороны, сообщила в четверг пресс-служба ЕК. В коммюнике ЕК уточняется, что с 29 августа глава ЕК начнет визиты в Латвию, Финляндию, Эстонию, Польшу, Литву, Болгарию и Румынию.

«Её визит подчеркнёт поддержку ЕС государств-членов союза, сталкивающихся с проблемами общих границ с Россией и Белоруссией. Она также обсудит вопросы безопасности и обороны Европы с главами правительств и военными», - говорится в сообщении.

 

*** 14:45 

Европейский Союз в ближайшее время утвердит 19-й пакет санкций против России, а также обсудит возможные способы использования замороженных российских активов для военной поддержки и восстановления Украины. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в экстренном выступлении 28 августа в Брюсселе, посвященном ночной атаке России на Киев.

«Я возмущена атакой на Киев, которая также затронула офисы ЕС. Это была самая смертоносная ракетная атака на столицу с июля, — подчеркнула фон дер Ляйен. - Именно поэтому мы продолжаем оказывать максимальное давление на Россию. Это означает усиление нашего санкционного режима. В ближайшее время мы представим наш 19-й пакет жестких санкций».

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила в соцсети X, что в ответ на нападение ЕС вызывает посла России в Брюсселе.

«Ночная атака на Киев демонстрирует выбор в пользу эскалации и насмешки над усилиями по достижению мира. После того как наше представительство в Киеве пострадало в результате удара России, я общалась с коллегами, находившимися там. Ни одно дипломатическое представительство не должно становиться целью. В ответ на это мы вызываем посла России в Брюсселе», — сказала она.

Обратный отсчет катастрофы: что ждет Грузию?
Обратный отсчет катастрофы: что ждет Грузию? горячая тема
15:09 2601
Россия атаковала завод Bayraktar в Украине
Россия атаковала завод Bayraktar в Украине
15:32 2331
Пашинян возражает Нетаньяху: не было геноцида армян!
Пашинян возражает Нетаньяху: не было геноцида армян!
15:22 2654
Украинцы поразили носитель ракет «Калибр»
Украинцы поразили носитель ракет «Калибр» видео; обновлено 12:33
12:33 8471
Продавцы в «Садарак» сидят на пороховой бочке. И это никого не волнует
Продавцы в «Садарак» сидят на пороховой бочке. И это никого не волнует наш спецреп
00:16 5434
Депутат Гудрат Гасангулиев: «Ереван уже взял на себя обязательство…»
Депутат Гудрат Гасангулиев: «Ереван уже взял на себя обязательство…»
15:08 1175
Россия ударила по дипмиссии ЕС. Брюссель вызывает Малаяна
Россия ударила по дипмиссии ЕС. Брюссель вызывает Малаяна обновлено 15:06
15:06 2500
Афины вернут Плахотнюка Молдове
Афины вернут Плахотнюка Молдове
14:40 797
Пашинян жестко пригрозил Саргсяну и Кочаряну
Пашинян жестко пригрозил Саргсяну и Кочаряну
14:33 2681
Русские потопили «Симферополь» и сбили Су-27
Русские потопили «Симферополь» и сбили Су-27 обновлено 15:42
15:42 3877
Магдалена Гроно у Ильхама Алиева
Магдалена Гроно у Ильхама Алиева фото; новость дополнена
14:09 2932

