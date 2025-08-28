Россия ударила по дипмиссии ЕС. Брюссель вызывает Малаяна

«Её визит подчеркнёт поддержку ЕС государств-членов союза, сталкивающихся с проблемами общих границ с Россией и Белоруссией. Она также обсудит вопросы безопасности и обороны Европы с главами правительств и военными», - говорится в сообщении.

Вместе с тем стало известно, что председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен посетит пограничные государства-члены ЕС для усиления солидарности и укрепления обороны, сообщила в четверг пресс-служба ЕК. В коммюнике ЕК уточняется, что с 29 августа глава ЕК начнет визиты в Латвию, Финляндию, Эстонию, Польшу, Литву, Болгарию и Румынию.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что вызывает и.о. постпреда России при ЕС в Брюсселе Карена Малаяна из-за повреждения дипмиссии ЕС в Киеве в результате российского удара.

Европейский Союз в ближайшее время утвердит 19-й пакет санкций против России, а также обсудит возможные способы использования замороженных российских активов для военной поддержки и восстановления Украины. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в экстренном выступлении 28 августа в Брюсселе, посвященном ночной атаке России на Киев.

«Я возмущена атакой на Киев, которая также затронула офисы ЕС. Это была самая смертоносная ракетная атака на столицу с июля, — подчеркнула фон дер Ляйен. - Именно поэтому мы продолжаем оказывать максимальное давление на Россию. Это означает усиление нашего санкционного режима. В ближайшее время мы представим наш 19-й пакет жестких санкций».

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила в соцсети X, что в ответ на нападение ЕС вызывает посла России в Брюсселе.

«Ночная атака на Киев демонстрирует выбор в пользу эскалации и насмешки над усилиями по достижению мира. После того как наше представительство в Киеве пострадало в результате удара России, я общалась с коллегами, находившимися там. Ни одно дипломатическое представительство не должно становиться целью. В ответ на это мы вызываем посла России в Брюсселе», — сказала она.