Шведы придумали «прививку» от БПЛА

Шведская оборонная компания Saab AB разрабатывает специальную автономную ракету для борьбы с беспилотниками, сообщается на сайте производителя.

«Nimbrix — наш ответ на беспилотные воздушные угрозы, которые обострились в последние несколько лет. Она экономически эффективна, что критически важно, учитывая распространение БПЛА на поле боя», — заявил руководитель подразделения ракетных систем Saan Стефан Эберг.

Новая ракета может действовать автономно или быть интегрирована в более широкую систему противовоздушной обороны. Ее максимальная дальность достигает 5 км, при этом для наведения на цель используется активная головка самонаведения.

Saab уже обсуждает проект с потенциальными покупателями, а первые поставки планируются в 2026 году. Публичная презентация ракеты Nibrix состоится на выставке DSEI в Лондоне, которая пройдет с 9 по 12 сентября 2025 года.

