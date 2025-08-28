Обратный отсчет катастрофы: что ждет Грузию?

Как известно, время неумолимо идет вперед, а это значит, что для Грузии приближается свой час Х — 31 августа. Что произойдет в этот день? Если посмотреть строго практически, почти ничего. Но именно с этого момента начнется обратный отсчет катастрофы, которая с высокой степенью вероятности наступит уже до конца 2025 года. Именно 31 августа истекает срок ультиматума, предъявленного Евросоюзом правительству Грузии. До этой даты власти страны должны выполнить ряд условий, иначе запускается процесс приостановки безвизового режима Грузии с ЕС. Конечно, все понимают: утром 1 сентября ничего не произойдет, бюрократическая машина Европы будет скрипеть, заседать и тянуть резину до тех пор, пока, как говорят грузины, «осел на дерево залезет». Именно на это и надеется — и, надо признать, не без оснований — правящая «Грузинская мечта».

Курс на изоляцию от Запада и установление авторитаризма северокавказского типа с доминированием силовиков, коррупцией, золотыми пистолетами и обязательной стрельбой на свадьбах был взят еще в апреле 2024 года, когда в парламент Грузии внесли закон об иноагентах. Тогда и разгорелось протестное движение, которое вначале имело форму предвыборной кампании, а с 28 ноября стало постоянным. Почти полтора года протестов — это огромный срок для людей, которые ежедневно выходят на улицу, рискуя быть арестованными, избитыми или оштрафованными. Но за это время ни ЕС, ни США так и не ввели ощутимых санкций. Более того, когда речь зашла об угрозе безвиза, все превратилось в откровенную пародию: под лозунгом «не навредить грузинскому народу» Евросоюз «родил» решение о приостановке безвиза только для… владельцев дипломатических паспортов. Власти Грузии над этим громко посмеялись, а протестные активисты лишь развели руками: лучше бы уж ничего не делали! Но конец веревочке все равно придет. Евросоюз не может оставаться в положении, при котором страна с политзаключенными, охотой на «иностранных агентов» и правительственной риторикой о «заговоре Европы и США, превращающем грузинских мужчин в геев», продолжает пользоваться безвизовым режимом. Да, Европе потребовалось время, чтобы осознать перемену. И понять чиновников Евросоюза нетрудно - тридцать лет Грузия являлась союзником Запада, на которого всегда можно было положиться. Эта вера сохранялась даже в течение десяти лет правления «Грузинской мечты». А потом всего за пару месяцев все резко перевернулось. Когда твой ближайший друг внезапно превращается во врага, всегда требуется какое-то время, чтобы осознать: «Как же так? Не может быть, ошибка какая-то…»

Но, похоже, это время прошло. И Европа, наконец, признала очевидное: старой, доброй, хаотичной, но тем не менее «своей» Грузии у нее больше нет. Поэтому 31 августа станет лишь началом необратимого процесса. Если «Мечта» не изменит свой курс, 2026 год Грузия встретит уже с визовым режимом. Тем временем власти продолжают кормить своих сторонников демагогией, объясняя им, что в обмен на сохранение безвиза Европа требует от Грузии легализовать… гей-браки. Надо сказать, что вся риторика «Грузинской мечты» давно уже вращается вокруг щекотливой темы ЛГБТ. Порой доходит до откровенных анекдотов. Так, один из депутатов от правящей власти уверял в январе, что все будет зависеть от Трампа. А когда выяснилось, что президент США не намерен протягивать руку «Грузинской мечте», внезапно начал рассуждать о том, что «в Грузии никогда не будет гей-браков». Какая связь? Да никакой! Однако логическая схема для сторонников выстроена так: «Вы действительно хотите сохранить безвизовый режим ценой легализации гей-браков?» На самом деле ЕС потребовал от Грузии освободить до 31 августа всех политзаключенных и отменить репрессивные законы, одним из которых (причем далеко не главным) был ЛГБТ-закон. Однако в «интерпретации» партии Иванишвили любое условие воспринимается как прямая угроза власти, и ответ всегда один — очередное ужесточение репрессий. Так и сейчас: за четыре дня до истечения срока суд заморозил счета семи неправительственных организаций – шаг, выглядящий демонстративным плевком в лицо Брюсселя.