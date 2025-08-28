Депутат Гудрат Гасангулиев: «Ереван уже взял на себя обязательство…»

Депутат Милли Меджлиса Гудрат Гасангулиев в интервью haqqin.az прокомментировал прозвучавшие накануне заявления министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна о том, что «вопрос конституции Армении в Вашингтоне не обсуждался и Ереван не брал на себя обязательств менять ее по требованию других стран».

Депутат напомнил, что администрация президента США ранее заявляла о возможности подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией до конца 2026 года.

«Ни Трамп, ни лидеры крупных государств региона не доверяют Пашиняну, так как считают его представителем Сороса. Поэтому быстрых шагов в этом направлении ожидать не стоит. Если Армения возьмет на себя обязательство изменить конституцию, Азербайджан может подписать договор в качестве поддержки Пашиняна, чтобы предотвратить приход к власти в Армении реваншистов», — заявил депутат.

Даже без подписания соглашения, по мнению Гасангулиева, к этому времени возможно открытие коммуникационных линий между Азербайджаном, Турцией и Арменией, что укрепило бы позиции армянского премьера. Однако депутат сомневается, что это произойдет в ближайшее время. «Хотя Мирзоян утверждает обратное, я считаю, что Ереван уже взял на себя обязательство, и изменения в конституцию Армении будут внесены», — полагает Гасангулиев.