Пашинян: Правительство – это я. Кто не согласен, пусть уходит

Премьер–министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство страны – это он сам и никто из министров не может выражать отличное от него мнение.

«Правительство - это я... Если в правительстве есть люди, у которых позиция противоречит моей, пусть прямо сейчас напишут заявления и покинут это здание. Если нет, я их сам уволю», - заявил Пашинян на брифинге в Ереване, отвечая на вопрос о том, считают ли в правительстве обязательным к исполнению решение международного арбитражного суда по компании «Электросети Армении», которая принадлежала Самвелу Карапетяну.