Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Пашинян: Правительство – это я. Кто не согласен, пусть уходит

Премьер–министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство страны – это он сам и никто из министров не может выражать отличное от него мнение.

«Правительство - это я... Если в правительстве есть люди, у которых позиция противоречит моей, пусть прямо сейчас напишут заявления и покинут это здание. Если нет, я их сам уволю», - заявил Пашинян на брифинге в Ереване, отвечая на вопрос о том, считают ли в правительстве обязательным к исполнению решение международного арбитражного суда по компании «Электросети Армении», которая принадлежала Самвелу Карапетяну.

Напомним, Самвел Карапетян был арестован 18 июня сроком на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Уголовное дело было возбуждено после того, как он накануне выступил в защиту армянской церкви.

После этого правительство объявило о решении национализировать и выставить на торги принадлежащую Карапетяну компанию «Электрические сети Армении». В отношении группы компаний «Ташир» были проведены обыски и аресты.

Обратный отсчет катастрофы: что ждет Грузию?
15:09 2608
Россия атаковала завод Bayraktar в Украине
15:32 2339
Пашинян возражает Нетаньяху: не было геноцида армян!
15:22 2662
Украинцы поразили носитель ракет «Калибр»
12:33 8474
Продавцы в «Садарак» сидят на пороховой бочке. И это никого не волнует
00:16 5434
Депутат Гудрат Гасангулиев: «Ереван уже взял на себя обязательство…»
15:08 1180
Россия ударила по дипмиссии ЕС. Брюссель вызывает Малаяна
15:06 2504
Афины вернут Плахотнюка Молдове
14:40 802
Пашинян жестко пригрозил Саргсяну и Кочаряну
14:33 2684
Русские потопили «Симферополь» и сбили Су-27
15:42 3884
Магдалена Гроно у Ильхама Алиева
14:09 2936

