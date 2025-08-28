Пашинян: Правительство – это я. Кто не согласен, пусть уходит

Премьер–министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство страны – это он сам и никто из министров не может выражать отличное от него мнение.
«Правительство - это я... Если в правительстве есть люди, у которых позиция противоречит моей, пусть прямо сейчас напишут заявления и покинут это здание. Если нет, я их сам уволю», - заявил Пашинян на брифинге в Ереване, отвечая на вопрос о том, считают ли в правительстве обязательным к исполнению решение международного арбитражного суда по компании «Электросети Армении», которая принадлежала Самвелу Карапетяну.
Напомним, Самвел Карапетян был арестован 18 июня сроком на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Уголовное дело было возбуждено после того, как он накануне выступил в защиту армянской церкви.
После этого правительство объявило о решении национализировать и выставить на торги принадлежащую Карапетяну компанию «Электрические сети Армении». В отношении группы компаний «Ташир» были проведены обыски и аресты.