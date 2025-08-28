Британия вызывает российского посла на ковер

Российский посол в Великобритании Андрей Келин вызван в Министерство иностранных дел Соединенного Королевства из-за массированной атаки РФ на Киев в ночь на 28 августа. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что российского посла вызывают в МИД Великобритании из-за того, что в результате ударов по Киеву значительные повреждения получило здание Британского совета в Киеве. Ожидается, что Келин встретится с чиновниками, а не с министром или его заместителями.

Британский премьер Кир Стармер ранее осудил эту российскую атаку.

Разрушительные удары России по Киеву с применением БПЛА и ракет, от которых пострадали также представительство ЕС и здание Британского Совета, вызвали возмущение властей ЕС и европейских стран. Уже известно о 18 жертвах российских ударов по украинской столице, среди погибших - четыре ребенка. 10 человек числятся пропавшими без вести. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о 38 раненых, 30 из них госпитализированы.