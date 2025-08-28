USD 1.7000
Британия вызывает российского посла на ковер

16:23 528

Российский посол в Великобритании Андрей Келин вызван в Министерство иностранных дел Соединенного Королевства из-за массированной атаки РФ на Киев в ночь на 28 августа. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что российского посла вызывают в МИД Великобритании из-за того, что в результате ударов по Киеву значительные повреждения получило здание Британского совета в Киеве. Ожидается, что Келин встретится с чиновниками, а не с министром или его заместителями.

Британский премьер Кир Стармер ранее осудил эту российскую атаку.

Разрушительные удары России по Киеву с применением БПЛА и ракет, от которых пострадали также представительство ЕС и здание Британского Совета, вызвали возмущение властей ЕС и европейских стран. Уже известно о 18 жертвах российских ударов по украинской столице, среди погибших - четыре ребенка. 10 человек числятся пропавшими без вести. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о 38 раненых, 30 из них госпитализированы.

Обратный отсчет катастрофы: что ждет Грузию?
Обратный отсчет катастрофы: что ждет Грузию? горячая тема
15:09 2610
Россия атаковала завод Bayraktar в Украине
Россия атаковала завод Bayraktar в Украине
15:32 2343
Пашинян возражает Нетаньяху: не было геноцида армян!
Пашинян возражает Нетаньяху: не было геноцида армян!
15:22 2666
Украинцы поразили носитель ракет «Калибр»
Украинцы поразили носитель ракет «Калибр» видео; обновлено 12:33
12:33 8477
Продавцы в «Садарак» сидят на пороховой бочке. И это никого не волнует
Продавцы в «Садарак» сидят на пороховой бочке. И это никого не волнует наш спецреп
00:16 5436
Депутат Гудрат Гасангулиев: «Ереван уже взял на себя обязательство…»
Депутат Гудрат Гасангулиев: «Ереван уже взял на себя обязательство…»
15:08 1182
Россия ударила по дипмиссии ЕС. Брюссель вызывает Малаяна
Россия ударила по дипмиссии ЕС. Брюссель вызывает Малаяна обновлено 15:06
15:06 2506
Афины вернут Плахотнюка Молдове
Афины вернут Плахотнюка Молдове
14:40 802
Пашинян жестко пригрозил Саргсяну и Кочаряну
Пашинян жестко пригрозил Саргсяну и Кочаряну
14:33 2686
Русские потопили «Симферополь» и сбили Су-27
Русские потопили «Симферополь» и сбили Су-27 обновлено 15:42
15:42 3886
Магдалена Гроно у Ильхама Алиева
Магдалена Гроно у Ильхама Алиева фото; новость дополнена
14:09 2938

