Эрдоган сделает все возможное для мира в Украине

Согласно сообщению, в ходе беседы лидеры обсудили двусторонние отношения между Украиной и Турцией, перспективы прекращения войны между Украиной и Россией, а также актуальные региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган отметил, что Анкара внимательно следила за контактами, состоявшимися на Аляске и в Вашингтоне, и подчеркнул: Турция продолжает прилагать усилия для мирного завершения войны. По его словам, наряду с установлением мира Анкара намерена и дальше вносить вклад в обеспечение безопасности Украины.

Глава турецкого государства выразил убеждение, что справедливое решение конфликта возможно, и подчеркнул важность наращивания переговорных процессов между Киевом и Москвой. Он также подтвердил готовность Турции приложить все усилия для содействия высокоуровневым контактам, которые могут создать условия для достижения мира.

В завершение разговора президент Турции поздравил украинский народ с Днем независимости Украины.