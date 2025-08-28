USD 1.7000
EUR 1.9786
RUB 2.1157
Подписаться на уведомления
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Новость дня
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

Эрдоган сделает все возможное для мира в Украине

16:37 430

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, сообщила администрация президента Турции.

Согласно сообщению, в ходе беседы лидеры обсудили двусторонние отношения между Украиной и Турцией, перспективы прекращения войны между Украиной и Россией, а также актуальные региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган отметил, что Анкара внимательно следила за контактами, состоявшимися на Аляске и в Вашингтоне, и подчеркнул: Турция продолжает прилагать усилия для мирного завершения войны. По его словам, наряду с установлением мира Анкара намерена и дальше вносить вклад в обеспечение безопасности Украины.

Глава турецкого государства выразил убеждение, что справедливое решение конфликта возможно, и подчеркнул важность наращивания переговорных процессов между Киевом и Москвой. Он также подтвердил готовность Турции приложить все усилия для содействия высокоуровневым контактам, которые могут создать условия для достижения мира.

В завершение разговора президент Турции поздравил украинский народ с Днем независимости Украины.

Обратный отсчет катастрофы: что ждет Грузию?
Обратный отсчет катастрофы: что ждет Грузию? горячая тема
15:09 2612
Россия атаковала завод Bayraktar в Украине
Россия атаковала завод Bayraktar в Украине
15:32 2345
Пашинян возражает Нетаньяху: не было геноцида армян!
Пашинян возражает Нетаньяху: не было геноцида армян!
15:22 2668
Украинцы поразили носитель ракет «Калибр»
Украинцы поразили носитель ракет «Калибр» видео; обновлено 12:33
12:33 8479
Продавцы в «Садарак» сидят на пороховой бочке. И это никого не волнует
Продавцы в «Садарак» сидят на пороховой бочке. И это никого не волнует наш спецреп
00:16 5436
Депутат Гудрат Гасангулиев: «Ереван уже взял на себя обязательство…»
Депутат Гудрат Гасангулиев: «Ереван уже взял на себя обязательство…»
15:08 1183
Россия ударила по дипмиссии ЕС. Брюссель вызывает Малаяна
Россия ударила по дипмиссии ЕС. Брюссель вызывает Малаяна обновлено 15:06
15:06 2508
Афины вернут Плахотнюка Молдове
Афины вернут Плахотнюка Молдове
14:40 802
Пашинян жестко пригрозил Саргсяну и Кочаряну
Пашинян жестко пригрозил Саргсяну и Кочаряну
14:33 2686
Русские потопили «Симферополь» и сбили Су-27
Русские потопили «Симферополь» и сбили Су-27 обновлено 15:42
15:42 3887
Магдалена Гроно у Ильхама Алиева
Магдалена Гроно у Ильхама Алиева фото; новость дополнена
14:09 2938

ЭТО ВАЖНО

Обратный отсчет катастрофы: что ждет Грузию?
Обратный отсчет катастрофы: что ждет Грузию? горячая тема
15:09 2612
Россия атаковала завод Bayraktar в Украине
Россия атаковала завод Bayraktar в Украине
15:32 2345
Пашинян возражает Нетаньяху: не было геноцида армян!
Пашинян возражает Нетаньяху: не было геноцида армян!
15:22 2668
Украинцы поразили носитель ракет «Калибр»
Украинцы поразили носитель ракет «Калибр» видео; обновлено 12:33
12:33 8479
Продавцы в «Садарак» сидят на пороховой бочке. И это никого не волнует
Продавцы в «Садарак» сидят на пороховой бочке. И это никого не волнует наш спецреп
00:16 5436
Депутат Гудрат Гасангулиев: «Ереван уже взял на себя обязательство…»
Депутат Гудрат Гасангулиев: «Ереван уже взял на себя обязательство…»
15:08 1183
Россия ударила по дипмиссии ЕС. Брюссель вызывает Малаяна
Россия ударила по дипмиссии ЕС. Брюссель вызывает Малаяна обновлено 15:06
15:06 2508
Афины вернут Плахотнюка Молдове
Афины вернут Плахотнюка Молдове
14:40 802
Пашинян жестко пригрозил Саргсяну и Кочаряну
Пашинян жестко пригрозил Саргсяну и Кочаряну
14:33 2686
Русские потопили «Симферополь» и сбили Су-27
Русские потопили «Симферополь» и сбили Су-27 обновлено 15:42
15:42 3887
Магдалена Гроно у Ильхама Алиева
Магдалена Гроно у Ильхама Алиева фото; новость дополнена
14:09 2938
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться