Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

Армянскому епископу грозит до пяти лет тюрьмы

В Армении проходит судебное заседание по делу главы Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Микаэла Аджапахяна, сообщают армянские СМИ.

Прокурор Ваан Арутюнян потребовал от суда признать Аджапахяна виновным и вынести обвинительный вердикт (до пяти лет заключения).

По его словам, в суде общей юрисдикции завершилось рассмотрение ходатайства стороны обвинения по ч. 2 ст. 422 УК Армении — призывы к насильственному захвату власти и свержению конституционного строя с использованием средств массовой информации. «Он высказал публичные призывы к насильственному захвату власти, которые стали доступны широким слоям населения и были просмотрены более 40 тысяч раз», - сказал прокурор.

Он также отметил, что обвинение представило достаточно доказательств виновности Аджапахяна.

Напомним, глава Ширакской епархии был арестован в конце июня по обвинению в публичных призывах к свержению власти.

