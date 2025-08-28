Киев принял решение по Украинской православной церкви

Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести (ГСУЭСС) вынесла официальное решение о том, что каноническая Украинская православная церковь является организацией, «аффилированной» с Русской православной церковью. Об этом говорится в сообщении на сайте ГСУЭСС.

«ГСУЭСС признала УПЦ аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена», - говорится в сообщении. Уточняется, что речь идет об РПЦ.

Это решение является основанием для реализации полного запрета канонической церкви через суд.