Еще одна женщина обвинила прокурора МУС в домогательствах

В деле о домогательствах против главного прокурора МУС Карима Хана с обвинениями выступила уже вторая женщина, сообщает The Guardian.

Свидетельство потерпевшей, которая пожелала сохранить анонимность, относится к 2009 году. Ей тогда было чуть больше 20 лет, и она проходила стажировку у Хана, который был одним из ведущих адвокатов по делам защиты в МУС и других трибуналах по военным преступлениям в Гааге, пишет издание.

По словам женщины, поведение Хана представляло собой «постоянный натиск». Один из первых случаев домогательств произошел в офисе суда, где, как она утверждает, он трогал ее грудь. Затем Хан несколько раз приглашал ее работать к себе домой, где садился рядом с ней на диван, прикасался, целовал и пытался уговорить заняться с ним сексом. Потерпевшая говорит, что «чувствовала себя пойманной в ловушку», поскольку ей было важно получить положительное рекомендательное письмо, и перед ней стоял выбор: «либо терпеть, либо уйти».

По словам источников The Guardian, рассказ потерпевшей во многом перекликается с обвинениями в домогательствах, выдвинутыми ранее против Хана его коллегой. Она рассказывала об эпизодах домогательств периода 2023–2024 годов.

Адвокаты Хана называют утверждения о его участии в каких-либо сексуальных домогательствах «полностью ложными». По словам защиты, Хан предоставил следствию доказательства, которые «полностью противоречат предъявленным ему обвинениям» и «по ряду существенных признаков доказывают, что эти обвинения явно не соответствуют действительности».

В марте 2023 года МУС по запросу Карима Хана выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по обвинению в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию. В мае 2024 года Хан также потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, министра обороны Йоава Галанта и трех лидеров ХАМАС.

О начале внешнего расследования в отношении Карима Хана стало известно в ноябре 2024 года. При этом, как рассказывал The Guardian, прокурор призывал потерпевшую отказаться от своих обвинений, пытаясь повлиять на нее через телефонные звонки и лично. Хан отрицал обвинения в домогательствах, а также заявлял, что они совпали с кампанией дезинформации против его офиса.

В мае 2025 года Карим Хан ушел в административный отпуск до завершения расследования. В письме сотрудникам он заявил, что это решение связано с растущим давлением на него в СМИ.

Обратный отсчет катастрофы: что ждет Грузию?
Обратный отсчет катастрофы: что ждет Грузию? горячая тема
15:09 2620
Россия атаковала завод Bayraktar в Украине
Россия атаковала завод Bayraktar в Украине
15:32 2353
Пашинян возражает Нетаньяху: не было геноцида армян!
Пашинян возражает Нетаньяху: не было геноцида армян!
15:22 2676
Украинцы поразили носитель ракет «Калибр»
Украинцы поразили носитель ракет «Калибр» видео; обновлено 12:33
12:33 8484
Продавцы в «Садарак» сидят на пороховой бочке. И это никого не волнует
Продавцы в «Садарак» сидят на пороховой бочке. И это никого не волнует наш спецреп
00:16 5436
Депутат Гудрат Гасангулиев: «Ереван уже взял на себя обязательство…»
Депутат Гудрат Гасангулиев: «Ереван уже взял на себя обязательство…»
15:08 1183
Россия ударила по дипмиссии ЕС. Брюссель вызывает Малаяна
Россия ударила по дипмиссии ЕС. Брюссель вызывает Малаяна обновлено 15:06
15:06 2511
Афины вернут Плахотнюка Молдове
Афины вернут Плахотнюка Молдове
14:40 803
Пашинян жестко пригрозил Саргсяну и Кочаряну
Пашинян жестко пригрозил Саргсяну и Кочаряну
14:33 2690
Русские потопили «Симферополь» и сбили Су-27
Русские потопили «Симферополь» и сбили Су-27 обновлено 15:42
15:42 3894
Магдалена Гроно у Ильхама Алиева
Магдалена Гроно у Ильхама Алиева фото; новость дополнена
14:09 2940

