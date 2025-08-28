У Трампа жестко отреагировали на обстрел Киева

Массированные атаки России по Украине угрожают миру, к которому стремится президент США Дональд Трамп. Об этом спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог написал в соцсети Х.
Келлог отметил, что Россия осуществила вторую по величине воздушную атаку с начала полномасштабной войны, использовав 600 беспилотников и 31 ракету.
«Цели? Не солдаты и оружие, а жилые районы Киева - подрывы гражданских поездов, офисов миссий ЕС и Великобритании, а также мирных жителей. Эти вопиющие атаки угрожают миру, к которому стремится президент США», - подчеркнул он.
Ночной удар по Украине стал вторым по масштабам за время войны, отмечает Sky News За одну ночь по Украине было выпущено 598 дронов и 31 ракета — это второй по величине авиаудар с начала войны.
Как сообщает МВД Украины, количество погибших в результате российской ночной атаки по Киеву возросло до 19 человек. Среди жертв — четверо детей. Еще 52 человека пострадали.
Аварийно-спасательные работы продолжаются на двух локациях. Под завалами еще могут быть люди.
*** 19:00
Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале прокомментировал атаку России на ряд объектов в Киеве, включая посольство Азербайджана.
«Были удары по турецкому предприятию (завод по производству турецких дронов Bayraktar под Киевом), по посольству Азербайджана, представительству Европейского союза, Британскому совету, по жилым массивам. Это ответ Путина на все попытки Украины, США, наших европейских партнеров остановить убийства», — написал Зеленский.
*** 18:38
28 августа, около 3 часов ночи, столица Украины Киев подверглась ракетно-дроновым атакам. В результате взрыва одной из ракет вблизи посольства Азербайджана в Украине зданию нанесен ущерб. Об этом в ответ на запрос АПА сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.
По его словам, в результате взрыва были выбиты некоторые окна, на крыше здания консульского отдела образовались трещины.
«Среди сотрудников посольства пострадавших нет. Наше посольство продолжает свою деятельность», - добавил Гаджизаде.
*** 17:24
Как уже сообщалось, в ночь на 28 августа Россия нанесла разрушительные удары по Киеву, что привело к многочисленным жертвам и разрушениям в украинской столице.
По сообщению украинских СМИ, одна из ракет упала в ста метрах от здания посольства Азербайджана в Киеве. Согласно информации, упавшая ракета вызвала пожар и сильную детонацию.
Во время предыдущих атак на Украину под удар России попали несколько азербайджанских нефтебаз.
В ночь на 10 июля во время масштабной атаки России на Киев один из дронов-камикадзе упал вблизи посольства Азербайджана в Украине.
August 28, 2025