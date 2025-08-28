У Трампа жестко отреагировали на обстрел Киева

Массированные атаки России по Украине угрожают миру, к которому стремится президент США Дональд Трамп. Об этом спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог написал в соцсети Х.

Келлог отметил, что Россия осуществила вторую по величине воздушную атаку с начала полномасштабной войны, использовав 600 беспилотников и 31 ракету.

«Цели? Не солдаты и оружие, а жилые районы Киева - подрывы гражданских поездов, офисов миссий ЕС и Великобритании, а также мирных жителей. Эти вопиющие атаки угрожают миру, к которому стремится президент США», - подчеркнул он.

Ночной удар по Украине стал вторым по масштабам за время войны, отмечает Sky News За одну ночь по Украине было выпущено 598 дронов и 31 ракета — это второй по величине авиаудар с начала войны.

Как сообщает МВД Украины, количество погибших в результате российской ночной атаки по Киеву возросло до 19 человек. Среди жертв — четверо детей. Еще 52 человека пострадали.

Аварийно-спасательные работы продолжаются на двух локациях. Под завалами еще могут быть люди.