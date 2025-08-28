USD 1.7000
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

Цена власти президента в законе

по ту сторону океана
Евгений Бай, спецкор, Вашингтон
17:34

Уходящий месяц август ознаменовался новым словом в мировой демократии. О нем объявил Сальвадор, небольшое государство в Центральной Америке с населением 6,5 миллиона человек и территорией намного меньшей, чем самый малый штат США.

В 1986 году я стал первым советским журналистом, попавшим в эту страну. Там с конца 70-х годов продолжалась кровопролитная гражданская война между властями и левым Фронтом национального освобождения Фарабундо Марти (ФНОФБ). Наших газетчиков не пускали, потому что не без оснований считали, что СССР совместно с Кубой поддерживали повстанцев деньгами и оружием.

Но моя командировка могла стать короткой и трагической. На следующий день после прибытия в номере отеля Camino Real, где я остановился, раздался звонок из ресепшн. «Вас спрашивают внизу двое сеньоров», - сказали мне.

Когда советский журналист попал в эпицентр гражданской войны

Однако вместо того чтобы сразу спуститься туда, я направился на этаж, где накануне заприметил офисы западных агентств. Один из них, несмотря на ранний час, был открыт, это было бюро Associated Press. Меня ждала огромная удача - американец, глава бюро, был одновременно координатором ассоциации иностранных журналистов в Сальвадоре и ему полагалось помогать всем тем коллегам, которые попали в беду.

Мы спустились вдвоем и увидели двух мужчин в одинаковых черных костюмах. В такой компании, вчетвером на двух машинах, и отправились в управление Seguridad de Estado - государственной безопасности.

После многих объяснений и многочасового ожидания нас отпустили. Скорее всего, сальвадорская секретная служба просто не захотела ссориться с американцами. А коллега сказал, что меня мог ждать совершенно иной исход.

Иностранцы, многие из которых были привлечены в Сальвадор после того, как Букеле провозгласил страну «мировой столицей криптовалюты», стали сокращать свои инвестиции, опасаясь стать жертвами репрессий

С тех пор утекло много воды. В начале 90-х годов война прекратилась. ФНОФМ стал политической партией, но завоевать уверенного большинства в законодательной ассамблее страны не смог.

Прекращение боев не принесло, однако, долгожданного облегчения сальвадорцам. Страна стала ареной жесточайшего разгула бандитизма и преступности. Число убийств было самым высоким в Центральной Америке.

В 2019 году к власти на выборах пришел Найиб Букеле, отец которого был имамом палестинского происхождения. Он-то и взял курс на борьбу с бандами. И благодаря исключительно жестким действиям и тотальным репрессиям он в этой борьбе преуспел: к 2024 году число убийств, которое в 2018 году составляло 51 на сто тысяч человек, упало до 1,9.

Сальвадорцы рукоплескали ему. Букеле безо всякого труда победил на новых выборах. Однако с каждым годом становилось все более очевидным, что система политических сдержек и противовесов стала подвергаться все большей эрозии. В стране как во время войны было введено чрезвычайное положение, которое стало продлеваться каждые три месяца. 85 тысяч человек были брошены за решетку, никто из них не предстал перед судом.

Букеле, которого Трамп называет «большим другом», ценен для хозяина Белого дома тем, что готов принимать в своей печально известной на весь мир мегатюрьме всех заключенных из Америки, даже тех, кто является гражданином США

Одновременно Букеле взял на прицел и более «мягкие цели» - правозащитников, адвокатов и журналистов. В мае этого года в тюрьму была брошена активно боровшаяся с коррупцией адвокат Рут Лопес. Ее офис был закрыт, как было объяснено, по соображениям государственной безопасности. Многие известные политики были объявлены «иноагентами». Букеле не только скопировал аналогичные меры, предпринятые Владимиром Путиным, но и творчески дополнил их: в Сальвадоре «враги нации» должны просить разрешение на получение денег из-за рубежа и обязаны платить с них 30-процентный налог.

В мае несколько журналистов из газеты El Faro покинули страну после того, как стало известно об их готовящемся аресте. Причиной стала публикация сенсационной новости. Выяснилось, что Букеле заключил секретную сделку с главарями местных банд. Те пообещали ему сократить число убийств в обмен на освобождение своих сторонников. Журналисты издания, таким образом, раскрыли подоплеку «успешной борьбы» президента страны с преступностью.

Путь от демократии к диктатуре у Найиба Букеле оказался гораздо короче, чем у Даниэля Ортеги в Никарагуа, у него на это ушло несколько лет, а не десятилетий.

И на этом пути его ждало новое достижение. В начале августа законодательная ассамблея, в которой у президента сложилось супербольшинство, отменила для него всякие ограничения на пребывание у власти. То есть в свои 44 года он законодательно становился пожизненным президентом Сальвадора.

В тюрьму была брошена активно боровшаяся с коррупцией адвокат Рут Лопес. Ее офис был закрыт, как было объяснено, по соображениям государственной безопасности

Конечно, декоративные выборы будут проводиться. Но отныне победителем будет становиться тот, кто наберет простое большинство, а второй тур отменяется. Кроме того, следующие выборы (надо хватать птицу счастья за хвост уже сейчас!) перенесены с 2029 на 2027 год.

Иностранцы, многие из которых были привлечены в Сальвадор после того, как Букеле провозгласил страну «мировой столицей криптовалюты», стали сокращать свои инвестиции, опасаясь стать жертвами репрессий. МВФ, который одарил это государство 1,4 млрд с целью сдержать экспансию крипто, ожидает, что в 2025 году рост ВВП составит 2,5 процента, хотя прежде ожидался трехпроцентный рост.

Но Найиб Букеле чувствует себя неуязвимым, ведь на его стороне Дональд Трамп. США открыто поддержали отмену каких бы то ни было ограничений для пребывания Букеле во власти - государственный департамент США по этому поводу даже подал редкий голос в поддержку решения сальвадорских властей.

Букеле, которого Трамп называет «большим другом», ценен для хозяина Белого дома тем, что он готов принимать в своей печально известной на весь мир мегатюрьме всех заключенных из Америки, даже тех, кто является гражданином США.

В мае несколько журналистов из газеты El Faro покинули страну после того, как стало известно об их готовящемся аресте

Но сближает их не только эта готовность сальвадорца услужить великому соседу по континенту. Еще есть и очевидное родство душ. На этой неделе Трамп выступил с неожиданным заявлением. Он сказал, что, может быть, «американцам нравится иметь в своей стране диктатора». Это было сказано после подписания ряда чрезвычайных указов об усилении репрессивных мер в столице страны для «наведения порядка».

«Кто-то говорит: «Нам диктатор не нужен», - заявил Трамп в Белом доме. - Свобода, свобода... но многие говорят: «А может быть, нам просто нравится диктатор».

В этой стране помнят, как во время избирательной кампании Трамп сказал, что «будет диктатором с первого дня во власти»...

...А для поездки в Сальвадор российскому журналисту уже не нужна никакая виза. И никто из горилл в черном костюме уже не придет за ним в отель. Страна открыта и теперь все могут ознакомиться с опытом превращения президента из временного в пожизненного с другими чудесами демократии. Какая красота!

