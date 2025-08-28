Цена власти президента в законе

Уходящий месяц август ознаменовался новым словом в мировой демократии. О нем объявил Сальвадор, небольшое государство в Центральной Америке с населением 6,5 миллиона человек и территорией намного меньшей, чем самый малый штат США. В 1986 году я стал первым советским журналистом, попавшим в эту страну. Там с конца 70-х годов продолжалась кровопролитная гражданская война между властями и левым Фронтом национального освобождения Фарабундо Марти (ФНОФБ). Наших газетчиков не пускали, потому что не без оснований считали, что СССР совместно с Кубой поддерживали повстанцев деньгами и оружием. Но моя командировка могла стать короткой и трагической. На следующий день после прибытия в номере отеля Camino Real, где я остановился, раздался звонок из ресепшн. «Вас спрашивают внизу двое сеньоров», - сказали мне.

Однако вместо того чтобы сразу спуститься туда, я направился на этаж, где накануне заприметил офисы западных агентств. Один из них, несмотря на ранний час, был открыт, это было бюро Associated Press. Меня ждала огромная удача - американец, глава бюро, был одновременно координатором ассоциации иностранных журналистов в Сальвадоре и ему полагалось помогать всем тем коллегам, которые попали в беду. Мы спустились вдвоем и увидели двух мужчин в одинаковых черных костюмах. В такой компании, вчетвером на двух машинах, и отправились в управление Seguridad de Estado - государственной безопасности. После многих объяснений и многочасового ожидания нас отпустили. Скорее всего, сальвадорская секретная служба просто не захотела ссориться с американцами. А коллега сказал, что меня мог ждать совершенно иной исход.

С тех пор утекло много воды. В начале 90-х годов война прекратилась. ФНОФМ стал политической партией, но завоевать уверенного большинства в законодательной ассамблее страны не смог. Прекращение боев не принесло, однако, долгожданного облегчения сальвадорцам. Страна стала ареной жесточайшего разгула бандитизма и преступности. Число убийств было самым высоким в Центральной Америке. В 2019 году к власти на выборах пришел Найиб Букеле, отец которого был имамом палестинского происхождения. Он-то и взял курс на борьбу с бандами. И благодаря исключительно жестким действиям и тотальным репрессиям он в этой борьбе преуспел: к 2024 году число убийств, которое в 2018 году составляло 51 на сто тысяч человек, упало до 1,9. Сальвадорцы рукоплескали ему. Букеле безо всякого труда победил на новых выборах. Однако с каждым годом становилось все более очевидным, что система политических сдержек и противовесов стала подвергаться все большей эрозии. В стране как во время войны было введено чрезвычайное положение, которое стало продлеваться каждые три месяца. 85 тысяч человек были брошены за решетку, никто из них не предстал перед судом.

Одновременно Букеле взял на прицел и более «мягкие цели» - правозащитников, адвокатов и журналистов. В мае этого года в тюрьму была брошена активно боровшаяся с коррупцией адвокат Рут Лопес. Ее офис был закрыт, как было объяснено, по соображениям государственной безопасности. Многие известные политики были объявлены «иноагентами». Букеле не только скопировал аналогичные меры, предпринятые Владимиром Путиным, но и творчески дополнил их: в Сальвадоре «враги нации» должны просить разрешение на получение денег из-за рубежа и обязаны платить с них 30-процентный налог. В мае несколько журналистов из газеты El Faro покинули страну после того, как стало известно об их готовящемся аресте. Причиной стала публикация сенсационной новости. Выяснилось, что Букеле заключил секретную сделку с главарями местных банд. Те пообещали ему сократить число убийств в обмен на освобождение своих сторонников. Журналисты издания, таким образом, раскрыли подоплеку «успешной борьбы» президента страны с преступностью. Путь от демократии к диктатуре у Найиба Букеле оказался гораздо короче, чем у Даниэля Ортеги в Никарагуа, у него на это ушло несколько лет, а не десятилетий. И на этом пути его ждало новое достижение. В начале августа законодательная ассамблея, в которой у президента сложилось супербольшинство, отменила для него всякие ограничения на пребывание у власти. То есть в свои 44 года он законодательно становился пожизненным президентом Сальвадора.

Конечно, декоративные выборы будут проводиться. Но отныне победителем будет становиться тот, кто наберет простое большинство, а второй тур отменяется. Кроме того, следующие выборы (надо хватать птицу счастья за хвост уже сейчас!) перенесены с 2029 на 2027 год. Иностранцы, многие из которых были привлечены в Сальвадор после того, как Букеле провозгласил страну «мировой столицей криптовалюты», стали сокращать свои инвестиции, опасаясь стать жертвами репрессий. МВФ, который одарил это государство 1,4 млрд с целью сдержать экспансию крипто, ожидает, что в 2025 году рост ВВП составит 2,5 процента, хотя прежде ожидался трехпроцентный рост. Но Найиб Букеле чувствует себя неуязвимым, ведь на его стороне Дональд Трамп. США открыто поддержали отмену каких бы то ни было ограничений для пребывания Букеле во власти - государственный департамент США по этому поводу даже подал редкий голос в поддержку решения сальвадорских властей. Букеле, которого Трамп называет «большим другом», ценен для хозяина Белого дома тем, что он готов принимать в своей печально известной на весь мир мегатюрьме всех заключенных из Америки, даже тех, кто является гражданином США.