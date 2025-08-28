Председатель азербайджанской национально-культурной автономии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, миллиардер Вагиф Мамишев отправил гуманитарную помощь в оккупированный Россией украинский город Донецк. Об этом говорится в сообщении возглавляемой им организации. Акция помощи проведена совместно с движением «Ленинградский доброволец». С 12 по 18 августа в Донецк было отправлено более 2,5 тонны продуктов питания и питьевой воды.

Напомним, в Донецке уже несколько месяцев продолжается кризис с питьевой водой. Гуманитарный груз доставила делегация под руководством исполнительного директора национально-культурной автономии Рашада Оруджева. Под его руководством добровольцы раздали жителям Донецка 500 продовольственных наборов, включая две тысячи бутылок питьевой воды. Бойцам подразделения Şir, воюющего против Украины, представители азербайджанской диаспоры «в качестве отдельного символического жеста» отправили шекербуру и пахлаву.