Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

Вагиф Мамишев отправил помощь на оккупированные территории Украины

17:45 2453

Председатель азербайджанской национально-культурной автономии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, миллиардер Вагиф Мамишев отправил гуманитарную помощь в оккупированный Россией украинский город Донецк. Об этом говорится в сообщении возглавляемой им организации.

Акция помощи проведена совместно с движением «Ленинградский доброволец». С 12 по 18 августа в Донецк было отправлено более 2,5 тонны продуктов питания и питьевой воды.

Напомним, в Донецке уже несколько месяцев продолжается кризис с питьевой водой. Гуманитарный груз доставила делегация под руководством исполнительного директора национально-культурной автономии Рашада Оруджева. Под его руководством добровольцы раздали жителям Донецка 500 продовольственных наборов, включая две тысячи бутылок питьевой воды. Бойцам подразделения Şir, воюющего против Украины, представители азербайджанской диаспоры «в качестве отдельного символического жеста» отправили шекербуру и пахлаву.

Российские СМИ сообщают, что организация, возглавляемая Мамишевым, уже три года проводит подобные «гуманитарные акции в Донбассе». «Доброта — это язык, понятный всем», — сказал Мамишев. По его словам, «такие акции демонстрируют, что народы России и Азербайджана остаются вместе в трудные времена».

Миссии автономии реализуются при поддержке правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Губернаторы Александр Беглов и Александр Дрозденко регулярно содействуют «гуманитарным инициативам диаспоры».

В этой связи напомним: официальный Баку полностью поддерживает территориальную целостность Украины и периодически отправляет в эту страну гуманитарную помощь, включая оборудование, необходимое для восстановления энергетической инфраструктуры.

В Москве задержали Мамедали Агаева
В Москве задержали Мамедали Агаева
18:45 1558
Цена власти президента в законе
Цена власти президента в законе по ту сторону океана
17:34 2274
Поле битвы ради нефти
Поле битвы ради нефти война миров; все еще актуально
12:00 3162
Посол США в Турции сравнил ливанских журналистов с животными
Посол США в Турции сравнил ливанских журналистов с животными
18:13 916
Израиль изъял разведсистему Турции
Израиль изъял разведсистему Турции
17:55 2343
Вагиф Мамишев отправил помощь на оккупированные территории Украины
Вагиф Мамишев отправил помощь на оккупированные территории Украины
17:45 2454
Сорвет ли Россия «похороны» Минской группы?
Сорвет ли Россия «похороны» Минской группы? главный вопрос
17:03 3443
Жестокий обстрел Киева: много жертв, разрушений, пострадали дипмиссия ЕС и British Council
Жестокий обстрел Киева: много жертв, разрушений, пострадали дипмиссия ЕС и British Council все еще актуально
15:47 13093
У Трампа жестко отреагировали на обстрел Киева
У Трампа жестко отреагировали на обстрел Киева ОБНОВЛЕНО 19:31; ВИДЕО
19:31 3446
«Карабах» поздравили все, кроме «Нефтчи»
«Карабах» поздравили все, кроме «Нефтчи»
17:22 2106
Обратный отсчет катастрофы: что ждет Грузию?
Обратный отсчет катастрофы: что ждет Грузию? горячая тема
15:09 4099

