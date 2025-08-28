Председатель азербайджанской национально-культурной автономии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, миллиардер Вагиф Мамишев отправил гуманитарную помощь в оккупированный Россией украинский город Донецк. Об этом говорится в сообщении возглавляемой им организации.
Акция помощи проведена совместно с движением «Ленинградский доброволец». С 12 по 18 августа в Донецк было отправлено более 2,5 тонны продуктов питания и питьевой воды.
Напомним, в Донецке уже несколько месяцев продолжается кризис с питьевой водой. Гуманитарный груз доставила делегация под руководством исполнительного директора национально-культурной автономии Рашада Оруджева. Под его руководством добровольцы раздали жителям Донецка 500 продовольственных наборов, включая две тысячи бутылок питьевой воды. Бойцам подразделения Şir, воюющего против Украины, представители азербайджанской диаспоры «в качестве отдельного символического жеста» отправили шекербуру и пахлаву.
Российские СМИ сообщают, что организация, возглавляемая Мамишевым, уже три года проводит подобные «гуманитарные акции в Донбассе». «Доброта — это язык, понятный всем», — сказал Мамишев. По его словам, «такие акции демонстрируют, что народы России и Азербайджана остаются вместе в трудные времена».
Миссии автономии реализуются при поддержке правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Губернаторы Александр Беглов и Александр Дрозденко регулярно содействуют «гуманитарным инициативам диаспоры».
В этой связи напомним: официальный Баку полностью поддерживает территориальную целостность Украины и периодически отправляет в эту страну гуманитарную помощь, включая оборудование, необходимое для восстановления энергетической инфраструктуры.