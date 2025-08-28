Азербайджан и ЕС провели переговоры

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу со специальным представителем Европейского союза по Южному Кавказу Магдаленой Гроно, сообщает МИД.

В ходе встречи обсуждались текущее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также региональные и международные вопросы.

Были рассмотрены вопросы сотрудничества в сферах экономики, торговли, транспорта, энергетической безопасности, зеленой энергетики, гуманитарной помощи и др.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.