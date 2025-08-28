Израиль изъял разведсистему Турции

Израиль обнаружил и изъял передовую турецкую разведывательную систему, предназначенную, как утверждается, для слежки за действиями израильской армии. Об этом сообщает телеканал Al-Hadath со ссылкой на израильский источник в сфере безопасности.

Напомним, поздно вечером 27 августа четыре израильских вертолета высадили спецназ ЦАХАЛ на территории военной базы в районе Аль-Кисва (в 13 км) к югу от Дамаска. По данным телеканала, во время операции израильские военные обнаружили секретное оборудование.

Источник телеканала отметил, что израильская сторона демонтировала турецкие устройства, недавно установленные в этом районе. «Мы предупредили администрацию президента Сирии Ахмада аш-Шараа не играть с огнем», - подчеркнул он.