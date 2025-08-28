Иран обещает ответ Франции, Германии и Британии

Решение Франции, Германии и Великобритании восстановить санкции против Ирана подорвет текущий уровень сотрудничества Тегерана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), заявило иранское внешнеполитическое ведомство.

«Решение «евротройки» серьезно подорвет текущий уровень взаимодействия и сотрудничества между Ираном и МАГАТЭ. Эта провокационная и неоправданная эскалация ситуации будет встречена адекватными ответными мерами со стороны Тегерана», – говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале иранского МИД.

В то же время дипломатический источник сообщил ТАСС, что Франция и Великобритания запросили проведение 29 августа закрытых консультаций Совета Безопасности (СБ) ООН по вопросу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и восстановления санкций против исламской республики после провала переговоров.

«В продолжение письма от Франции, Германии и Великобритании («евротройки») Франция и Великобритания запросили закрытые консультации для обсуждения существенного отхода Ирана от выполнения своих обязательств по СВПД и последовавшим за этим запуске «евротройкой» процесса механизма snapback», – отметил он.