Иран обещает ответ Франции, Германии и Британии

Решение Франции, Германии и Великобритании восстановить санкции против Ирана подорвет текущий уровень сотрудничества Тегерана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), заявило иранское внешнеполитическое ведомство.
«Решение «евротройки» серьезно подорвет текущий уровень взаимодействия и сотрудничества между Ираном и МАГАТЭ. Эта провокационная и неоправданная эскалация ситуации будет встречена адекватными ответными мерами со стороны Тегерана», – говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале иранского МИД.
В то же время дипломатический источник сообщил ТАСС, что Франция и Великобритания запросили проведение 29 августа закрытых консультаций Совета Безопасности (СБ) ООН по вопросу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и восстановления санкций против исламской республики после провала переговоров.
«В продолжение письма от Франции, Германии и Великобритании («евротройки») Франция и Великобритания запросили закрытые консультации для обсуждения существенного отхода Ирана от выполнения своих обязательств по СВПД и последовавшим за этим запуске «евротройкой» процесса механизма snapback», – отметил он.
*** 18:23
Великобритания, Германия и Франция инициировали процесс восстановления санкций против Ирана на фоне провала переговоров по ядерной программе Тегерана. Об этом сообщило агентство Reuters.
«Евротройка» уведомила в письменном виде о своем решении Совет Безопасности ООН. Санкции против финансового, банковского, энергетического и оборонного секторов Ирана будут восстановлены спустя 30 дней после этого.
В свою очередь, европейский источник Axios, объясняя решение «евротройки», отметил, что с ее точки зрения Тегеран «годами открыто нарушал обязательства в рамках СВПД и не предпринимал никаких конкретных шагов для исправления ситуации».
Накануне европейские страны заявили о готовности продолжать переговоры по ядерной программе Ирана до конца сентября. 27 августа главы МИД «евротройки» проинформировали госсекретаря США Марко Рубио о своем решении запустить механизм snapback, который возобновит действие санкций СБ ООН против Ирана.
США и страны «евротройки» ранее договорились считать конец августа крайним сроком заключения ядерной сделки. Тегеран пригрозил выйти из числа участников Договора о нераспространении ядерного оружия в случае возобновления санкций СБ ООН, снятых на основании договоренностей 2015 года.