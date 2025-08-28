USD 1.7000
EUR 1.9786
RUB 2.1157
Подписаться на уведомления
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Новость дня
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

Аль-Хуси выступал, Израиль ударил

18:52 399

Израильские военные нанесли удар по столице Йемена Сане, находящейся под контролем хуситов из шиитского движения «Ансар Аллах». Об этом сообщил подконтрольный повстанцам телеканал Al Masirah.

Удар по Сане был нанесен во время еженедельного обращения лидера «Ансар Аллах» Абдель Малека аль-Хуси, транслировавшегося по телевидению. По данным Al Yemen, в городе прогремело несколько взрывов.

В то же время источник в йеменской столице сообщил РИА Новости, что израильские истребители в четверг атаковали здание МВД и тренировочный лагерь сил безопасности хуситов, а также другие военные объекты движения «Ансар Аллах».

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 24 августа нанесла удары по районам Саны. Местные жители рассказали, что атаки были сосредоточены вблизи президентского комплекса и ракетных баз. По информации ЦАХАЛ, под удар попали электростанции Хизиз и Аср, используемые для обеспечения военных объектов электроэнергией. Министерство здравоохранения Йемена подтвердило гибель двух человек и ранения еще 35 в результате этих ударов.

В Москве задержали Мамедали Агаева
В Москве задержали Мамедали Агаева
18:45 1573
Цена власти президента в законе
Цена власти президента в законе по ту сторону океана
17:34 2280
Поле битвы ради нефти
Поле битвы ради нефти война миров; все еще актуально
12:00 3162
Посол США в Турции сравнил ливанских журналистов с животными
Посол США в Турции сравнил ливанских журналистов с животными
18:13 922
Израиль изъял разведсистему Турции
Израиль изъял разведсистему Турции
17:55 2355
Вагиф Мамишев отправил помощь на оккупированные территории Украины
Вагиф Мамишев отправил помощь на оккупированные территории Украины
17:45 2462
Сорвет ли Россия «похороны» Минской группы?
Сорвет ли Россия «похороны» Минской группы? главный вопрос
17:03 3454
Жестокий обстрел Киева: много жертв, разрушений, пострадали дипмиссия ЕС и British Council
Жестокий обстрел Киева: много жертв, разрушений, пострадали дипмиссия ЕС и British Council все еще актуально
15:47 13097
У Трампа жестко отреагировали на обстрел Киева
У Трампа жестко отреагировали на обстрел Киева ОБНОВЛЕНО 19:31; ВИДЕО
19:31 3460
«Карабах» поздравили все, кроме «Нефтчи»
«Карабах» поздравили все, кроме «Нефтчи»
17:22 2111
Обратный отсчет катастрофы: что ждет Грузию?
Обратный отсчет катастрофы: что ждет Грузию? горячая тема
15:09 4103

ЭТО ВАЖНО

В Москве задержали Мамедали Агаева
В Москве задержали Мамедали Агаева
18:45 1573
Цена власти президента в законе
Цена власти президента в законе по ту сторону океана
17:34 2280
Поле битвы ради нефти
Поле битвы ради нефти война миров; все еще актуально
12:00 3162
Посол США в Турции сравнил ливанских журналистов с животными
Посол США в Турции сравнил ливанских журналистов с животными
18:13 922
Израиль изъял разведсистему Турции
Израиль изъял разведсистему Турции
17:55 2355
Вагиф Мамишев отправил помощь на оккупированные территории Украины
Вагиф Мамишев отправил помощь на оккупированные территории Украины
17:45 2462
Сорвет ли Россия «похороны» Минской группы?
Сорвет ли Россия «похороны» Минской группы? главный вопрос
17:03 3454
Жестокий обстрел Киева: много жертв, разрушений, пострадали дипмиссия ЕС и British Council
Жестокий обстрел Киева: много жертв, разрушений, пострадали дипмиссия ЕС и British Council все еще актуально
15:47 13097
У Трампа жестко отреагировали на обстрел Киева
У Трампа жестко отреагировали на обстрел Киева ОБНОВЛЕНО 19:31; ВИДЕО
19:31 3460
«Карабах» поздравили все, кроме «Нефтчи»
«Карабах» поздравили все, кроме «Нефтчи»
17:22 2111
Обратный отсчет катастрофы: что ждет Грузию?
Обратный отсчет катастрофы: что ждет Грузию? горячая тема
15:09 4103
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться