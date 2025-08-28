Аль-Хуси выступал, Израиль ударил

Израильские военные нанесли удар по столице Йемена Сане, находящейся под контролем хуситов из шиитского движения «Ансар Аллах». Об этом сообщил подконтрольный повстанцам телеканал Al Masirah.

Удар по Сане был нанесен во время еженедельного обращения лидера «Ансар Аллах» Абдель Малека аль-Хуси, транслировавшегося по телевидению. По данным Al Yemen, в городе прогремело несколько взрывов.

В то же время источник в йеменской столице сообщил РИА Новости, что израильские истребители в четверг атаковали здание МВД и тренировочный лагерь сил безопасности хуситов, а также другие военные объекты движения «Ансар Аллах».

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 24 августа нанесла удары по районам Саны. Местные жители рассказали, что атаки были сосредоточены вблизи президентского комплекса и ракетных баз. По информации ЦАХАЛ, под удар попали электростанции Хизиз и Аср, используемые для обеспечения военных объектов электроэнергией. Министерство здравоохранения Йемена подтвердило гибель двух человек и ранения еще 35 в результате этих ударов.