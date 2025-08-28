Трамп депортировал сотни тысяч человек

США депортировали около 350 тыс. человек с момента прихода Дональда Трампа на пост президента, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные администрации.

«Администрация зафиксировала около 350 тысяч депортаций с возвращения президента на свой пост в январе», – говорится в сообщении телеканала.

По его данным, около 200 тыс. человек были выдворены Службой иммиграционного и таможенного надзора США (ICE), тогда как остальные покинули страну под контролем Таможенно-пограничной службы (CBP), береговой охраны или добровольно.

При этом CNN отмечает, что уровень депортаций, проводимых ICE, близок к максимумам последних десяти лет, однако пока не достигает целей, установленных американскими властями. По данным телеканала, в первом полугодии количество ежедневных арестов службы иммиграционного и таможенного надзора колебалось от одной до двух тысяч, в то время как Белый дом ставит задачу выйти на три тысячи арестов в день.

В четверг газета Financial Times со ссылкой на собственный анализ сообщила, что с началом масштабных депортаций после возвращения Трампа на пост президента ICE организовала свыше 5,1 тыс. рейсов по перевозке мигрантов внутри США и за их пределы.