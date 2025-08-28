USD 1.7000
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

Трамп депортировал сотни тысяч человек

19:07 334

США депортировали около 350 тыс. человек с момента прихода Дональда Трампа на пост президента, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные администрации.

«Администрация зафиксировала около 350 тысяч депортаций с возвращения президента на свой пост в январе», – говорится в сообщении телеканала.

По его данным, около 200 тыс. человек были выдворены Службой иммиграционного и таможенного надзора США (ICE), тогда как остальные покинули страну под контролем Таможенно-пограничной службы (CBP), береговой охраны или добровольно.

При этом CNN отмечает, что уровень депортаций, проводимых ICE, близок к максимумам последних десяти лет, однако пока не достигает целей, установленных американскими властями. По данным телеканала, в первом полугодии количество ежедневных арестов службы иммиграционного и таможенного надзора колебалось от одной до двух тысяч, в то время как Белый дом ставит задачу выйти на три тысячи арестов в день.

В четверг газета Financial Times со ссылкой на собственный анализ сообщила, что с началом масштабных депортаций после возвращения Трампа на пост президента ICE организовала свыше 5,1 тыс. рейсов по перевозке мигрантов внутри США и за их пределы.

В Москве задержали Мамедали Агаева
В Москве задержали Мамедали Агаева
18:45 1576
Цена власти президента в законе
Цена власти президента в законе по ту сторону океана
17:34 2282
Поле битвы ради нефти
Поле битвы ради нефти война миров; все еще актуально
12:00 3162
Посол США в Турции сравнил ливанских журналистов с животными
Посол США в Турции сравнил ливанских журналистов с животными
18:13 922
Израиль изъял разведсистему Турции
Израиль изъял разведсистему Турции
17:55 2358
Вагиф Мамишев отправил помощь на оккупированные территории Украины
Вагиф Мамишев отправил помощь на оккупированные территории Украины
17:45 2462
Сорвет ли Россия «похороны» Минской группы?
Сорвет ли Россия «похороны» Минской группы? главный вопрос
17:03 3455
Жестокий обстрел Киева: много жертв, разрушений, пострадали дипмиссия ЕС и British Council
Жестокий обстрел Киева: много жертв, разрушений, пострадали дипмиссия ЕС и British Council все еще актуально
15:47 13098
У Трампа жестко отреагировали на обстрел Киева
У Трампа жестко отреагировали на обстрел Киева ОБНОВЛЕНО 19:31; ВИДЕО
19:31 3462
«Карабах» поздравили все, кроме «Нефтчи»
«Карабах» поздравили все, кроме «Нефтчи»
17:22 2111
Обратный отсчет катастрофы: что ждет Грузию?
Обратный отсчет катастрофы: что ждет Грузию? горячая тема
15:09 4104

