Украина просит защиты от обстрела своих городов

МИД Украины призвал европейских партнеров и США немедленно предоставить Киеву дальнобойные ракеты и увеличить объем военной помощи.
«Призываем партнеров немедленно предоставить Украине дополнительные силы ПВО для защиты украинского неба, средства дальнего поражения, дополнительные пакеты военной помощи», – говорится в заявлении украинского МИД, опубликованном в Facebook.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни заявил, что Киеву не требуется разрешение США для нанесения ударов по территории России дальнобойным оружием. При этом Зеленский не подтвердил и не опроверг сообщение американской газеты The Wall Street Journal о том, что Пентагон в течение нескольких месяцев блокирует использование Украиной дальнобойных ракет для ударов по российским целям.