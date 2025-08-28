USD 1.7000
EUR 1.9786
RUB 2.1157
Подписаться на уведомления
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Новость дня
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

Украина просит защиты от обстрела своих городов

19:14 315

МИД Украины призвал европейских партнеров и США немедленно предоставить Киеву дальнобойные ракеты и увеличить объем военной помощи.

«Призываем партнеров немедленно предоставить Украине дополнительные силы ПВО для защиты украинского неба, средства дальнего поражения, дополнительные пакеты военной помощи», – говорится в заявлении украинского МИД, опубликованном в Facebook.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни заявил, что Киеву не требуется разрешение США для нанесения ударов по территории России дальнобойным оружием. При этом Зеленский не подтвердил и не опроверг сообщение американской газеты The Wall Street Journal о том, что Пентагон в течение нескольких месяцев блокирует использование Украиной дальнобойных ракет для ударов по российским целям.

В Москве задержали Мамедали Агаева
В Москве задержали Мамедали Агаева
18:45 1578
Цена власти президента в законе
Цена власти президента в законе по ту сторону океана
17:34 2282
Поле битвы ради нефти
Поле битвы ради нефти война миров; все еще актуально
12:00 3162
Посол США в Турции сравнил ливанских журналистов с животными
Посол США в Турции сравнил ливанских журналистов с животными
18:13 922
Израиль изъял разведсистему Турции
Израиль изъял разведсистему Турции
17:55 2359
Вагиф Мамишев отправил помощь на оккупированные территории Украины
Вагиф Мамишев отправил помощь на оккупированные территории Украины
17:45 2462
Сорвет ли Россия «похороны» Минской группы?
Сорвет ли Россия «похороны» Минской группы? главный вопрос
17:03 3458
Жестокий обстрел Киева: много жертв, разрушений, пострадали дипмиссия ЕС и British Council
Жестокий обстрел Киева: много жертв, разрушений, пострадали дипмиссия ЕС и British Council все еще актуально
15:47 13098
У Трампа жестко отреагировали на обстрел Киева
У Трампа жестко отреагировали на обстрел Киева ОБНОВЛЕНО 19:31; ВИДЕО
19:31 3467
«Карабах» поздравили все, кроме «Нефтчи»
«Карабах» поздравили все, кроме «Нефтчи»
17:22 2112
Обратный отсчет катастрофы: что ждет Грузию?
Обратный отсчет катастрофы: что ждет Грузию? горячая тема
15:09 4104

ЭТО ВАЖНО

В Москве задержали Мамедали Агаева
В Москве задержали Мамедали Агаева
18:45 1578
Цена власти президента в законе
Цена власти президента в законе по ту сторону океана
17:34 2282
Поле битвы ради нефти
Поле битвы ради нефти война миров; все еще актуально
12:00 3162
Посол США в Турции сравнил ливанских журналистов с животными
Посол США в Турции сравнил ливанских журналистов с животными
18:13 922
Израиль изъял разведсистему Турции
Израиль изъял разведсистему Турции
17:55 2359
Вагиф Мамишев отправил помощь на оккупированные территории Украины
Вагиф Мамишев отправил помощь на оккупированные территории Украины
17:45 2462
Сорвет ли Россия «похороны» Минской группы?
Сорвет ли Россия «похороны» Минской группы? главный вопрос
17:03 3458
Жестокий обстрел Киева: много жертв, разрушений, пострадали дипмиссия ЕС и British Council
Жестокий обстрел Киева: много жертв, разрушений, пострадали дипмиссия ЕС и British Council все еще актуально
15:47 13098
У Трампа жестко отреагировали на обстрел Киева
У Трампа жестко отреагировали на обстрел Киева ОБНОВЛЕНО 19:31; ВИДЕО
19:31 3467
«Карабах» поздравили все, кроме «Нефтчи»
«Карабах» поздравили все, кроме «Нефтчи»
17:22 2112
Обратный отсчет катастрофы: что ждет Грузию?
Обратный отсчет катастрофы: что ждет Грузию? горячая тема
15:09 4104
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться