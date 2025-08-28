USD 1.7000
EUR 1.9786
RUB 2.1157
Подписаться на уведомления
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Новость дня
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

«Нефтчи» выиграл международный турнир Ulduz Cup в Губе

12 команд из семи стран
Отдел спорта
19:20 110

В Губе завершился детский международный футбольный турнир Ulduz Cup среди команд U-12, организованный Министерством молодежи и спорта, АФФА и футбольной академией «Улдуз».

В финале встретились бакинский «Нефтчи» и ташкентский «Пахтакор». Основное время завершилось вничью - 1:1. А в серии пенальти точнее оказалась азербайджанская команда - 5:4.

Всего в турнире приняли участие 12 команд из семи стран. Азербайджан, помимо «Нефтчи», представляли «Улдуз», «Карабах» и «Сабах». Также в Губу приехали «Трабзонспор» (Турция), СДЮСШОР (Кыргызстан), «Академия Аспая» (Катар), «Динамо» (Грузия), «Истанбул Башакшехир» (Турция), «Бунедкор» (Узбекистан) и «Шахтер» (Казахстан).

12 команд были поделены на три группы. По итогам групповой стадии из борьбы выбыли «Карабах», СДЮСШОР, «Академия Аспая» и «Шахтер».

По итогам четвертьфиналов и полуфиналов в финал вышли «Нефтчи» и «Пахтакор». Золотые медали и заветный кубок у «Нефтчи», серебряные медали - у команды из Узбекистана, бронза досталась тбилисскому «Динамо».

На пути к чемпионству «Нефтчи» на групповой стадии сыграл вничью с «Сабахом» (0:0) и «Шахтером» (1:1), а также одолел «Пахтакор» (1:0), с которым позже встретился в финале. В четвертьфинале был пройден «Бунедкор» (1:0), а в полуфинале - «Динамо» (0:0, 5:4 - по пенальти).

В церемонии награждения участвовали министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, генсек АФФА Джахангир Фараджуллаев и др. 

В Москве задержали Мамедали Агаева
В Москве задержали Мамедали Агаева
18:45 1580
Цена власти президента в законе
Цена власти президента в законе по ту сторону океана
17:34 2282
Поле битвы ради нефти
Поле битвы ради нефти война миров; все еще актуально
12:00 3162
Посол США в Турции сравнил ливанских журналистов с животными
Посол США в Турции сравнил ливанских журналистов с животными
18:13 922
Израиль изъял разведсистему Турции
Израиль изъял разведсистему Турции
17:55 2360
Вагиф Мамишев отправил помощь на оккупированные территории Украины
Вагиф Мамишев отправил помощь на оккупированные территории Украины
17:45 2464
Сорвет ли Россия «похороны» Минской группы?
Сорвет ли Россия «похороны» Минской группы? главный вопрос
17:03 3460
Жестокий обстрел Киева: много жертв, разрушений, пострадали дипмиссия ЕС и British Council
Жестокий обстрел Киева: много жертв, разрушений, пострадали дипмиссия ЕС и British Council все еще актуально
15:47 13098
У Трампа жестко отреагировали на обстрел Киева
У Трампа жестко отреагировали на обстрел Киева ОБНОВЛЕНО 19:31; ВИДЕО
19:31 3468
«Карабах» поздравили все, кроме «Нефтчи»
«Карабах» поздравили все, кроме «Нефтчи»
17:22 2112
Обратный отсчет катастрофы: что ждет Грузию?
Обратный отсчет катастрофы: что ждет Грузию? горячая тема
15:09 4104

ЭТО ВАЖНО

В Москве задержали Мамедали Агаева
В Москве задержали Мамедали Агаева
18:45 1580
Цена власти президента в законе
Цена власти президента в законе по ту сторону океана
17:34 2282
Поле битвы ради нефти
Поле битвы ради нефти война миров; все еще актуально
12:00 3162
Посол США в Турции сравнил ливанских журналистов с животными
Посол США в Турции сравнил ливанских журналистов с животными
18:13 922
Израиль изъял разведсистему Турции
Израиль изъял разведсистему Турции
17:55 2360
Вагиф Мамишев отправил помощь на оккупированные территории Украины
Вагиф Мамишев отправил помощь на оккупированные территории Украины
17:45 2464
Сорвет ли Россия «похороны» Минской группы?
Сорвет ли Россия «похороны» Минской группы? главный вопрос
17:03 3460
Жестокий обстрел Киева: много жертв, разрушений, пострадали дипмиссия ЕС и British Council
Жестокий обстрел Киева: много жертв, разрушений, пострадали дипмиссия ЕС и British Council все еще актуально
15:47 13098
У Трампа жестко отреагировали на обстрел Киева
У Трампа жестко отреагировали на обстрел Киева ОБНОВЛЕНО 19:31; ВИДЕО
19:31 3468
«Карабах» поздравили все, кроме «Нефтчи»
«Карабах» поздравили все, кроме «Нефтчи»
17:22 2112
Обратный отсчет катастрофы: что ждет Грузию?
Обратный отсчет катастрофы: что ждет Грузию? горячая тема
15:09 4104
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться