«Нефтчи» выиграл международный турнир Ulduz Cup в Губе

В Губе завершился детский международный футбольный турнир Ulduz Cup среди команд U-12, организованный Министерством молодежи и спорта, АФФА и футбольной академией «Улдуз».

В финале встретились бакинский «Нефтчи» и ташкентский «Пахтакор». Основное время завершилось вничью - 1:1. А в серии пенальти точнее оказалась азербайджанская команда - 5:4.

Всего в турнире приняли участие 12 команд из семи стран. Азербайджан, помимо «Нефтчи», представляли «Улдуз», «Карабах» и «Сабах». Также в Губу приехали «Трабзонспор» (Турция), СДЮСШОР (Кыргызстан), «Академия Аспая» (Катар), «Динамо» (Грузия), «Истанбул Башакшехир» (Турция), «Бунедкор» (Узбекистан) и «Шахтер» (Казахстан).

12 команд были поделены на три группы. По итогам групповой стадии из борьбы выбыли «Карабах», СДЮСШОР, «Академия Аспая» и «Шахтер».

По итогам четвертьфиналов и полуфиналов в финал вышли «Нефтчи» и «Пахтакор». Золотые медали и заветный кубок у «Нефтчи», серебряные медали - у команды из Узбекистана, бронза досталась тбилисскому «Динамо».

На пути к чемпионству «Нефтчи» на групповой стадии сыграл вничью с «Сабахом» (0:0) и «Шахтером» (1:1), а также одолел «Пахтакор» (1:0), с которым позже встретился в финале. В четвертьфинале был пройден «Бунедкор» (1:0), а в полуфинале - «Динамо» (0:0, 5:4 - по пенальти).

В церемонии награждения участвовали министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, генсек АФФА Джахангир Фараджуллаев и др.