Арестован фотокорреспондент Ахмед Мухтарлы

Фотокорреспондент Ахмед Мухтарлы арестован по делу Meydan TV.
Как сообщает haqqin.az, сегодня суд арестовал Мухтарлы по представлению следственного органа.
Следствие по уголовному делу велось в Главном управлении полиции города Баку.
