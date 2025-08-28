USD 1.7000
EUR 1.9786
RUB 2.1157
Подписаться на уведомления
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Новость дня
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

Арестован фотокорреспондент Ахмед Мухтарлы

19:39 2943

Фотокорреспондент Ахмед Мухтарлы арестован по делу Meydan TV.

Как сообщает haqqin.az, сегодня суд арестовал Мухтарлы по представлению следственного органа.

Следствие по уголовному делу велось в Главном управлении полиции города Баку.

Трамп недоволен Зеленским и Европой
Трамп недоволен Зеленским и Европой обновлено 21:50
21:50 877
В Баку приедет «Челси», «Карабах» отправится в Англию, Португалию, Италию и Испанию
В Баку приедет «Челси», «Карабах» отправится в Англию, Португалию, Италию и Испанию Жеребьевка Лиги чемпионов; обновлено 21:03
21:03 8070
Арестован фотокорреспондент Ахмед Мухтарлы
Арестован фотокорреспондент Ахмед Мухтарлы
19:39 2944
В Москве задержали Мамедали Агаева, ему грозит до 10 лет тюрьмы
В Москве задержали Мамедали Агаева, ему грозит до 10 лет тюрьмы обновлено 21:09
21:09 5097
Цена власти президента в законе
Цена власти президента в законе по ту сторону океана
17:34 3664
Поле битвы ради нефти
Поле битвы ради нефти война миров; все еще актуально
12:00 3535
Посол США в Турции сравнил ливанских журналистов с животными
Посол США в Турции сравнил ливанских журналистов с животными
18:13 1853
Израиль изъял разведсистему Турции
Израиль изъял разведсистему Турции
17:55 4387
Вагиф Мамишев отправил помощь на оккупированные территории Украины
Вагиф Мамишев отправил помощь на оккупированные территории Украины
17:45 4318
Сорвет ли Россия «похороны» Минской группы?
Сорвет ли Россия «похороны» Минской группы? главный вопрос
17:03 5205
Жестокий обстрел Киева: много жертв, разрушений, пострадали дипмиссия ЕС и British Council
Жестокий обстрел Киева: много жертв, разрушений, пострадали дипмиссия ЕС и British Council все еще актуально
15:47 13587

ЭТО ВАЖНО

Трамп недоволен Зеленским и Европой
Трамп недоволен Зеленским и Европой обновлено 21:50
21:50 877
В Баку приедет «Челси», «Карабах» отправится в Англию, Португалию, Италию и Испанию
В Баку приедет «Челси», «Карабах» отправится в Англию, Португалию, Италию и Испанию Жеребьевка Лиги чемпионов; обновлено 21:03
21:03 8070
Арестован фотокорреспондент Ахмед Мухтарлы
Арестован фотокорреспондент Ахмед Мухтарлы
19:39 2944
В Москве задержали Мамедали Агаева, ему грозит до 10 лет тюрьмы
В Москве задержали Мамедали Агаева, ему грозит до 10 лет тюрьмы обновлено 21:09
21:09 5097
Цена власти президента в законе
Цена власти президента в законе по ту сторону океана
17:34 3664
Поле битвы ради нефти
Поле битвы ради нефти война миров; все еще актуально
12:00 3535
Посол США в Турции сравнил ливанских журналистов с животными
Посол США в Турции сравнил ливанских журналистов с животными
18:13 1853
Израиль изъял разведсистему Турции
Израиль изъял разведсистему Турции
17:55 4387
Вагиф Мамишев отправил помощь на оккупированные территории Украины
Вагиф Мамишев отправил помощь на оккупированные территории Украины
17:45 4318
Сорвет ли Россия «похороны» Минской группы?
Сорвет ли Россия «похороны» Минской группы? главный вопрос
17:03 5205
Жестокий обстрел Киева: много жертв, разрушений, пострадали дипмиссия ЕС и British Council
Жестокий обстрел Киева: много жертв, разрушений, пострадали дипмиссия ЕС и British Council все еще актуально
15:47 13587
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться