Китайские хакеры атакуют Нидерланды

Китайская хакерская группировка Salt Typhoon осуществила кибератаку на нидерландских интернет-провайдеров, сообщили в Службе военной разведки и безопасности Нидерландов (MIVD).

«Целью стали не крупные телекоммуникационные провайдеры, а более мелкие интернет-провайдеры и провайдеры хостинга», – отмечается в сообщении MIVD.

Также отмечается, что хакерам удалось получить доступ к маршрутизаторам, принадлежащим нидерландским провайдерам, однако проникновения во внутренние сети компаний и утечки персональных данных не зафиксировано.

В спецслужбе подчеркнули, что атака является частью масштабной кампании китайского кибершпионажа, направленной на гражданский телекоммуникационный сектор.

Ранее французский телекоммуникационный гигант Orange, один из крупнейших операторов связи в мире, сообщил о кибератаке на одну из своих информационных систем. Несмотря на то, что компания не назвала виновников, характер атаки напоминает серию аналогичных инцидентов, зафиксированных у телекоммуникационных провайдеров в США и других странах. Эти атаки связывают с китайской хакерской группировкой Salt Typhoon.

ФБР и Агентство кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США подтвердили, что Salt Typhoon проникала в сети крупных операторов, включая AT&T и Verizon.