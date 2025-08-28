USD 1.7000
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

Китайские хакеры атакуют Нидерланды

Китайская хакерская группировка Salt Typhoon осуществила кибератаку на нидерландских интернет-провайдеров, сообщили в Службе военной разведки и безопасности Нидерландов (MIVD).

«Целью стали не крупные телекоммуникационные провайдеры, а более мелкие интернет-провайдеры и провайдеры хостинга», – отмечается в сообщении MIVD.

Также отмечается, что хакерам удалось получить доступ к маршрутизаторам, принадлежащим нидерландским провайдерам, однако проникновения во внутренние сети компаний и утечки персональных данных не зафиксировано.

В спецслужбе подчеркнули, что атака является частью масштабной кампании китайского кибершпионажа, направленной на гражданский телекоммуникационный сектор.

Ранее французский телекоммуникационный гигант Orange, один из крупнейших операторов связи в мире, сообщил о кибератаке на одну из своих информационных систем. Несмотря на то, что компания не назвала виновников, характер атаки напоминает серию аналогичных инцидентов, зафиксированных у телекоммуникационных провайдеров в США и других странах. Эти атаки связывают с китайской хакерской группировкой Salt Typhoon.

ФБР и Агентство кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США подтвердили, что Salt Typhoon проникала в сети крупных операторов, включая AT&T и Verizon.

Трамп недоволен Зеленским и Европой
Трамп недоволен Зеленским и Европой обновлено 21:50
21:50 880
В Баку приедет «Челси», «Карабах» отправится в Англию, Португалию, Италию и Испанию
В Баку приедет «Челси», «Карабах» отправится в Англию, Португалию, Италию и Испанию Жеребьевка Лиги чемпионов; обновлено 21:03
21:03 8074
Арестован фотокорреспондент Ахмед Мухтарлы
Арестован фотокорреспондент Ахмед Мухтарлы
19:39 2946
В Москве задержали Мамедали Агаева, ему грозит до 10 лет тюрьмы
В Москве задержали Мамедали Агаева, ему грозит до 10 лет тюрьмы обновлено 21:09
21:09 5099
Цена власти президента в законе
Цена власти президента в законе по ту сторону океана
17:34 3666
Поле битвы ради нефти
Поле битвы ради нефти война миров; все еще актуально
12:00 3535
Посол США в Турции сравнил ливанских журналистов с животными
Посол США в Турции сравнил ливанских журналистов с животными
18:13 1853
Израиль изъял разведсистему Турции
Израиль изъял разведсистему Турции
17:55 4388
Вагиф Мамишев отправил помощь на оккупированные территории Украины
Вагиф Мамишев отправил помощь на оккупированные территории Украины
17:45 4319
Сорвет ли Россия «похороны» Минской группы?
Сорвет ли Россия «похороны» Минской группы? главный вопрос
17:03 5206
Жестокий обстрел Киева: много жертв, разрушений, пострадали дипмиссия ЕС и British Council
Жестокий обстрел Киева: много жертв, разрушений, пострадали дипмиссия ЕС и British Council все еще актуально
15:47 13587

