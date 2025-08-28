Как Италия ответит на удар России по Киеву?

Глава МИД Италии Антонио Таяни считает маловероятным завершение российско-украинской войны до конца текущего года. Об этом сообщает Il Sole 24 Ore Radiocor.

Таяни на заседании итальянского правительства в четверг прокомментировал недавний ракетный обстрел Украины, назвав удары по гражданскому населению неприемлемыми.

Он также напомнил, что Италия представила собственный план гарантий безопасности для Украины.

«Но сначала нужно закончить войну, а временные рамки не такие короткие, как кто-то думал. Война не закончится завтра, и я не думаю, что она закончится до конца года», – добавил итальянский дипломат.

Кроме того, он заявил, что Рим поддерживает идею введения новых санкций против России в ответ на гибель украинских мирных жителей.

«Мы оценим, будет ли возможность наложить дополнительные санкции на Россию, и я считаю, что следует ввести финансовые санкции. Мы не против новых санкций, но они принимаются на уровне ЕС», – подчеркнул он.

Ранее телеканал Sky News сообщил, что ночной удар по Украине стал вторым по масштабам с начала войны: было выпущено 598 дронов и 31 ракета.

Согласно информации МВД Украины, число погибших в результате ночной атаки на Киев возросло до 19 человек. Среди жертв — четверо детей. Пострадали 52 человека.