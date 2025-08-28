USD 1.7000
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

Как Италия ответит на удар России по Киеву?

20:43 982

Глава МИД Италии Антонио Таяни считает маловероятным завершение российско-украинской войны до конца текущего года. Об этом сообщает Il Sole 24 Ore Radiocor.

Таяни на заседании итальянского правительства в четверг прокомментировал недавний ракетный обстрел Украины, назвав удары по гражданскому населению неприемлемыми.

Он также напомнил, что Италия представила собственный план гарантий безопасности для Украины.

«Но сначала нужно закончить войну, а временные рамки не такие короткие, как кто-то думал. Война не закончится завтра, и я не думаю, что она закончится до конца года», – добавил итальянский дипломат.

Кроме того, он заявил, что Рим поддерживает идею введения новых санкций против России в ответ на гибель украинских мирных жителей.

«Мы оценим, будет ли возможность наложить дополнительные санкции на Россию, и я считаю, что следует ввести финансовые санкции. Мы не против новых санкций, но они принимаются на уровне ЕС», – подчеркнул он.

Ранее телеканал Sky News сообщил, что ночной удар по Украине стал вторым по масштабам с начала войны: было выпущено 598 дронов и 31 ракета.

Согласно информации МВД Украины, число погибших в результате ночной атаки на Киев возросло до 19 человек. Среди жертв — четверо детей. Пострадали 52 человека.

Трамп недоволен Зеленским и Европой
Трамп недоволен Зеленским и Европой обновлено 21:50
21:50 884
В Баку приедет «Челси», «Карабах» отправится в Англию, Португалию, Италию и Испанию
В Баку приедет «Челси», «Карабах» отправится в Англию, Португалию, Италию и Испанию Жеребьевка Лиги чемпионов; обновлено 21:03
21:03 8074
Арестован фотокорреспондент Ахмед Мухтарлы
Арестован фотокорреспондент Ахмед Мухтарлы
19:39 2948
В Москве задержали Мамедали Агаева, ему грозит до 10 лет тюрьмы
В Москве задержали Мамедали Агаева, ему грозит до 10 лет тюрьмы обновлено 21:09
21:09 5102
Цена власти президента в законе
Цена власти президента в законе по ту сторону океана
17:34 3666
Поле битвы ради нефти
Поле битвы ради нефти война миров; все еще актуально
12:00 3535
Посол США в Турции сравнил ливанских журналистов с животными
Посол США в Турции сравнил ливанских журналистов с животными
18:13 1853
Израиль изъял разведсистему Турции
Израиль изъял разведсистему Турции
17:55 4391
Вагиф Мамишев отправил помощь на оккупированные территории Украины
Вагиф Мамишев отправил помощь на оккупированные территории Украины
17:45 4322
Сорвет ли Россия «похороны» Минской группы?
Сорвет ли Россия «похороны» Минской группы? главный вопрос
17:03 5207
Жестокий обстрел Киева: много жертв, разрушений, пострадали дипмиссия ЕС и British Council
Жестокий обстрел Киева: много жертв, разрушений, пострадали дипмиссия ЕС и British Council все еще актуально
15:47 13587

