USD 1.7000
EUR 1.9786
RUB 2.1157
Подписаться на уведомления
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Новость дня
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

Трамп недоволен Зеленским и Европой

обновлено 21:50
21:50 890

Президент США Дональд Трамп Трамп недоволен украинским лидером Владимиром Зеленским и Европой, считает, что их требования по прекращению войны Украине нереалистичны, пишет журнал Atlantic, ссылаясь на неназванных чиновников.

В Белом доме же заявили, что Трамп «недоволен развитием событий по Украине, но не удивлен ими».

*** 21:39 

США допускают, что Россия и Украина на данном этапе не готовы положить конец конфликту, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, лидеры России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский «не готовы сами закончить этот конфликт».

Левитт также заявила, что президент США Дональд Трамп позже сделает «дополнительное заявление» по Украине.

*** 21:23 

Встреча российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского не состоится, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Встречи Зеленского и Путина не будет», — сказал Мерц.

Трамп недоволен Зеленским и Европой
Трамп недоволен Зеленским и Европой обновлено 21:50
21:50 891
В Баку приедет «Челси», «Карабах» отправится в Англию, Португалию, Италию и Испанию
В Баку приедет «Челси», «Карабах» отправится в Англию, Португалию, Италию и Испанию Жеребьевка Лиги чемпионов; обновлено 21:03
21:03 8079
Арестован фотокорреспондент Ахмед Мухтарлы
Арестован фотокорреспондент Ахмед Мухтарлы
19:39 2952
В Москве задержали Мамедали Агаева, ему грозит до 10 лет тюрьмы
В Москве задержали Мамедали Агаева, ему грозит до 10 лет тюрьмы обновлено 21:09
21:09 5108
Цена власти президента в законе
Цена власти президента в законе по ту сторону океана
17:34 3667
Поле битвы ради нефти
Поле битвы ради нефти война миров; все еще актуально
12:00 3536
Посол США в Турции сравнил ливанских журналистов с животными
Посол США в Турции сравнил ливанских журналистов с животными
18:13 1855
Израиль изъял разведсистему Турции
Израиль изъял разведсистему Турции
17:55 4393
Вагиф Мамишев отправил помощь на оккупированные территории Украины
Вагиф Мамишев отправил помощь на оккупированные территории Украины
17:45 4323
Сорвет ли Россия «похороны» Минской группы?
Сорвет ли Россия «похороны» Минской группы? главный вопрос
17:03 5209
Жестокий обстрел Киева: много жертв, разрушений, пострадали дипмиссия ЕС и British Council
Жестокий обстрел Киева: много жертв, разрушений, пострадали дипмиссия ЕС и British Council все еще актуально
15:47 13587

ЭТО ВАЖНО

Трамп недоволен Зеленским и Европой
Трамп недоволен Зеленским и Европой обновлено 21:50
21:50 891
В Баку приедет «Челси», «Карабах» отправится в Англию, Португалию, Италию и Испанию
В Баку приедет «Челси», «Карабах» отправится в Англию, Португалию, Италию и Испанию Жеребьевка Лиги чемпионов; обновлено 21:03
21:03 8079
Арестован фотокорреспондент Ахмед Мухтарлы
Арестован фотокорреспондент Ахмед Мухтарлы
19:39 2952
В Москве задержали Мамедали Агаева, ему грозит до 10 лет тюрьмы
В Москве задержали Мамедали Агаева, ему грозит до 10 лет тюрьмы обновлено 21:09
21:09 5108
Цена власти президента в законе
Цена власти президента в законе по ту сторону океана
17:34 3667
Поле битвы ради нефти
Поле битвы ради нефти война миров; все еще актуально
12:00 3536
Посол США в Турции сравнил ливанских журналистов с животными
Посол США в Турции сравнил ливанских журналистов с животными
18:13 1855
Израиль изъял разведсистему Турции
Израиль изъял разведсистему Турции
17:55 4393
Вагиф Мамишев отправил помощь на оккупированные территории Украины
Вагиф Мамишев отправил помощь на оккупированные территории Украины
17:45 4323
Сорвет ли Россия «похороны» Минской группы?
Сорвет ли Россия «похороны» Минской группы? главный вопрос
17:03 5209
Жестокий обстрел Киева: много жертв, разрушений, пострадали дипмиссия ЕС и British Council
Жестокий обстрел Киева: много жертв, разрушений, пострадали дипмиссия ЕС и British Council все еще актуально
15:47 13587
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться