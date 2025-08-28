Трамп недоволен Зеленским и Европой

В Белом доме же заявили, что Трамп «недоволен развитием событий по Украине, но не удивлен ими».

Президент США Дональд Трамп Трамп недоволен украинским лидером Владимиром Зеленским и Европой, считает, что их требования по прекращению войны Украине нереалистичны, пишет журнал Atlantic, ссылаясь на неназванных чиновников.

*** 21:39

США допускают, что Россия и Украина на данном этапе не готовы положить конец конфликту, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, лидеры России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский «не готовы сами закончить этот конфликт».

Левитт также заявила, что президент США Дональд Трамп позже сделает «дополнительное заявление» по Украине.