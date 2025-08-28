USD 1.7000
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

Венгры дали обещание Украине

21:42

Власти Венгрии могут изменить позицию по вопросу членства Украины в Евросоюзе, однако для этого Киев должен предпринять «реальные шаги», заявил замглавы венгерского МИД Левенте Мадьяр по итогам переговоров с вице-премьером Украины по евроинтеграции Тарасом Качкой.

По словам Мадьяра, на встрече обсуждались причины венгерской позиции, которая препятствует поддержке членства Украины в ЕС, с особым акцентом на положении закарпатских венгров.

«Вице-премьер пообещал лично участвовать в двустороннем процессе, направленном на поиск совместного решения спорных вопросов в сфере прав меньшинств. Мы готовы продолжать работу, но от украинской стороны ждем конкретных действий», – отметил замминистра.

При этом Мадьяр предостерег, чтобы новые обещания Киева не превратились в очередные невыполненные заверения.

«Таких обещаний за последнее десятилетие прозвучало столько, что ими можно было бы перегородить даже реки, гораздо больше Дуная», – подчеркнул дипломат.

На прошлой неделе Качка провел первый телефонный разговор с министром Венгрии по делам ЕС Яношем Бокой, посвященный евроинтеграции Украины.

Трамп недоволен Зеленским и Европой
Трамп недоволен Зеленским и Европой
21:50
В Баку приедет «Челси», «Карабах» отправится в Англию, Португалию, Италию и Испанию
В Баку приедет «Челси», «Карабах» отправится в Англию, Португалию, Италию и Испанию
21:03
Арестован фотокорреспондент Ахмед Мухтарлы
Арестован фотокорреспондент Ахмед Мухтарлы
19:39
В Москве задержали Мамедали Агаева, ему грозит до 10 лет тюрьмы
В Москве задержали Мамедали Агаева, ему грозит до 10 лет тюрьмы
21:09
Цена власти президента в законе
Цена власти президента в законе
17:34
Поле битвы ради нефти
Поле битвы ради нефти
12:00
Посол США в Турции сравнил ливанских журналистов с животными
Посол США в Турции сравнил ливанских журналистов с животными
18:13
Израиль изъял разведсистему Турции
Израиль изъял разведсистему Турции
17:55
Вагиф Мамишев отправил помощь на оккупированные территории Украины
Вагиф Мамишев отправил помощь на оккупированные территории Украины
17:45
Сорвет ли Россия «похороны» Минской группы?
Сорвет ли Россия «похороны» Минской группы?
17:03
Жестокий обстрел Киева: много жертв, разрушений, пострадали дипмиссия ЕС и British Council
Жестокий обстрел Киева: много жертв, разрушений, пострадали дипмиссия ЕС и British Council
15:47

