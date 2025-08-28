Венгры дали обещание Украине

Власти Венгрии могут изменить позицию по вопросу членства Украины в Евросоюзе, однако для этого Киев должен предпринять «реальные шаги», заявил замглавы венгерского МИД Левенте Мадьяр по итогам переговоров с вице-премьером Украины по евроинтеграции Тарасом Качкой.

По словам Мадьяра, на встрече обсуждались причины венгерской позиции, которая препятствует поддержке членства Украины в ЕС, с особым акцентом на положении закарпатских венгров.

«Вице-премьер пообещал лично участвовать в двустороннем процессе, направленном на поиск совместного решения спорных вопросов в сфере прав меньшинств. Мы готовы продолжать работу, но от украинской стороны ждем конкретных действий», – отметил замминистра.

При этом Мадьяр предостерег, чтобы новые обещания Киева не превратились в очередные невыполненные заверения.

«Таких обещаний за последнее десятилетие прозвучало столько, что ими можно было бы перегородить даже реки, гораздо больше Дуная», – подчеркнул дипломат.

На прошлой неделе Качка провел первый телефонный разговор с министром Венгрии по делам ЕС Яношем Бокой, посвященный евроинтеграции Украины.