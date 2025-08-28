USD 1.7000
Трамп готов обрушить всю мощь Америки на голову Мадуро

28 августа 2025, 21:58 910

Президент США Дональд Трамп готов применить «всю мощь Америки» для прекращения наркотрафика из Венесуэлы, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Я не буду забегать вперед в вопросах возможных военных действий, но могу сказать, что многие страны Карибского региона и другие государства уже приветствовали антинаркотические операции администрации. Президент готов задействовать каждый элемент американской мощи, чтобы остановить поток наркотиков в нашу страну и привлечь виновных к ответственности», – сказала Левитт на брифинге.

Так пресс-секретарь ответила на вопрос о том, рассматривает ли Трамп вариант использования военной силы США для ударов по территории Венесуэлы.

Агентство Reuters со ссылкой на информированные источники 19 августа сообщило, что США направили к берегам Венесуэлы три эсминца с целью борьбы с наркокартелями и усиления охраны границ. По данным агентства, в операции будут задействованы примерно 4 тыс. американских военнослужащих. В ответ на развертывание военно-морских сил США в Карибском море президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил всеобщую мобилизацию в Боливарианскую национальную милицию.

Накануне глава венесуэльского внешнеполитического ведомства Иван Хиль Пинто призвал генсека ООН «восстановить здравый смысл» и выразил тревогу из-за размещения военных сил США и ядерного оружия в Карибском регионе. Он также отверг обвинения Соединенных Штатов в адрес Венесуэлы в наркоторговле, назвав их необоснованными. По его словам, это всего лишь «предлог для агрессии».

