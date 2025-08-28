USD 1.7000
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

США и Турция о прекращении войны в Украине

28 августа 2025, 22:18 906

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе телефонных переговоров подчеркнули важность продолжения дипломатических усилий для разрешения конфликта в Украине. Об этом говорится в заявлении заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготта.

«Стороны согласились с необходимостью продолжать дипломатические усилия для прекращения российско-украинской войны и прочного урегулирования путем переговоров», – отметил он.

По словам Пиготта, в ходе переговоров дипломаты обсудили укрепление двусторонних отношений между США и Турцией, а также сотрудничество в рамках НАТО. Он также отметил, что стороны подтвердили свою неизменную поддержку мира и стабильности на Ближнем Востоке.

В то же время источник в МИД Турции сообщил ТАСС, что Фидан в ходе разговора заявил, что Анкара готова выполнять свои обязательства в рамках процесса достижения мира между Украиной и Россией.

