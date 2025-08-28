USD 1.7000
EUR 1.9786
RUB 2.1157
Подписаться на уведомления
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Новость дня
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

Польша потеряла истребитель: пилот погиб

видео
28 августа 2025, 22:26 1424

Истребитель F-16 ВВС Польши потерпел крушение во время репетиции авиашоу, пилот погиб, пишут польские СМИ.

В польском Радоме во время подготовки к авиашоу военный самолет не смог выйти из «мертвой петли» и врезался в землю.

Пилот истребителя, предположительно, не успел воспользоваться системой катапультирования до момента столкновения с землей. Очевидцы отмечают, что самолет перед падением был на малой высоте.

Взлетно-посадочная полоса, в которую врезался истребитель, получила повреждения. 

Американцы не верят Путину. А Россия бомбит посольство Азербайджана
Американцы не верят Путину. А Россия бомбит посольство Азербайджана главное на этот час
28 августа 2025, 23:38 705
Цена власти президента в законе
Цена власти президента в законе по ту сторону океана, все еще актуально
28 августа 2025, 17:34 4511
Сорвет ли Россия «похороны» Минской группы?
Сорвет ли Россия «похороны» Минской группы? главный вопрос; все еще актуально
28 августа 2025, 17:03 6121
Российские пограничники задержали Намика Гарачухурлу
Российские пограничники задержали Намика Гарачухурлу
28 августа 2025, 20:52 6391
Обратный отсчет катастрофы: что ждет Грузию?
Обратный отсчет катастрофы: что ждет Грузию? горячая тема, все еще актуально
28 августа 2025, 15:09 5204
Российские самолеты зачастили на Аляску после встречи Трампа и Путина
Российские самолеты зачастили на Аляску после встречи Трампа и Путина
28 августа 2025, 23:21 692
Секретарь Совбеза Украины встретился с Фиданом и сделал заявление
Секретарь Совбеза Украины встретился с Фиданом и сделал заявление обновлено 22:37
28 августа 2025, 22:37 1977
Президент Португалии назвал Трампа советским агентом
Президент Португалии назвал Трампа советским агентом
28 августа 2025, 22:24 1761
Трамп недоволен Зеленским и Европой
Трамп недоволен Зеленским и Европой обновлено 21:50
28 августа 2025, 21:50 2986
В Баку приедет «Челси», «Карабах» отправится в Англию, Португалию, Италию и Испанию
В Баку приедет «Челси», «Карабах» отправится в Англию, Португалию, Италию и Испанию Жеребьевка Лиги чемпионов; обновлено 21:03
28 августа 2025, 21:03 10167
Арестован фотокорреспондент Ахмед Мухтарлы
Арестован фотокорреспондент Ахмед Мухтарлы
28 августа 2025, 19:39 4672

ЭТО ВАЖНО

Американцы не верят Путину. А Россия бомбит посольство Азербайджана
Американцы не верят Путину. А Россия бомбит посольство Азербайджана главное на этот час
28 августа 2025, 23:38 705
Цена власти президента в законе
Цена власти президента в законе по ту сторону океана, все еще актуально
28 августа 2025, 17:34 4511
Сорвет ли Россия «похороны» Минской группы?
Сорвет ли Россия «похороны» Минской группы? главный вопрос; все еще актуально
28 августа 2025, 17:03 6121
Российские пограничники задержали Намика Гарачухурлу
Российские пограничники задержали Намика Гарачухурлу
28 августа 2025, 20:52 6391
Обратный отсчет катастрофы: что ждет Грузию?
Обратный отсчет катастрофы: что ждет Грузию? горячая тема, все еще актуально
28 августа 2025, 15:09 5204
Российские самолеты зачастили на Аляску после встречи Трампа и Путина
Российские самолеты зачастили на Аляску после встречи Трампа и Путина
28 августа 2025, 23:21 692
Секретарь Совбеза Украины встретился с Фиданом и сделал заявление
Секретарь Совбеза Украины встретился с Фиданом и сделал заявление обновлено 22:37
28 августа 2025, 22:37 1977
Президент Португалии назвал Трампа советским агентом
Президент Португалии назвал Трампа советским агентом
28 августа 2025, 22:24 1761
Трамп недоволен Зеленским и Европой
Трамп недоволен Зеленским и Европой обновлено 21:50
28 августа 2025, 21:50 2986
В Баку приедет «Челси», «Карабах» отправится в Англию, Португалию, Италию и Испанию
В Баку приедет «Челси», «Карабах» отправится в Англию, Португалию, Италию и Испанию Жеребьевка Лиги чемпионов; обновлено 21:03
28 августа 2025, 21:03 10167
Арестован фотокорреспондент Ахмед Мухтарлы
Арестован фотокорреспондент Ахмед Мухтарлы
28 августа 2025, 19:39 4672
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться