Польша потеряла истребитель: пилот погиб

Истребитель F-16 ВВС Польши потерпел крушение во время репетиции авиашоу, пилот погиб, пишут польские СМИ.

В польском Радоме во время подготовки к авиашоу военный самолет не смог выйти из «мертвой петли» и врезался в землю.

Пилот истребителя, предположительно, не успел воспользоваться системой катапультирования до момента столкновения с землей. Очевидцы отмечают, что самолет перед падением был на малой высоте.

Взлетно-посадочная полоса, в которую врезался истребитель, получила повреждения.