Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»
Посол о секретных переговорах с Турцией в Баку: «Мы готовы вернуться к прежним отношениям»

Президент Португалии назвал Трампа советским агентом

28 августа 2025, 22:24 1762

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза обвинил президента США Дональда Трампа в оказании поддержки России в переговорах по достижению мирного соглашения с Украиной.

«Верховный лидер величайшей сверхдержавы мира объективно является советским или российским агентом. Объективно - новое руководство США стратегически благоволит Российской Федерации. Каждый день звучат ужасные угрозы санкций. Будут ли санкции США против Российской Федерации? Никаких», — сказал де Соуза.

В этой связи президент Португалии заявил, что США «превратились из союзника одной из сторон в арбитра» конфликта, подвергнув критике тот факт, что они исключают как Украину, так и Европу из переговоров с Россией по заключению мирного соглашения.

