Нетаньяху ведет переговоры с шейхом. Что ждет Сирию?

Израиль на данный момент обсуждает вопрос создания демилитаризованной зоны к югу от Дамаска. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«Сейчас мы сосредоточены на трех вещах: защите друзской общины в провинции Эс-Сувейда, создании демилитаризованной зоны к югу от Дамаска до Голанских высот, включая провинцию Эс-Сувейда, и создании гуманитарного коридора, который позволит доставлять продовольствие, строительные материалы, а также масштабную медицинскую помощь», – сказал Нетаньху на встрече с духовным лидером израильской друзской общины шейхом Муафаком Тарифом на севере Израиля

По его словам, обсуждение этих вопросов ведется «прямо сейчас, в эти минуты».

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа ранее сообщил о прогрессе в переговорах между сирийской и израильской делегациями по вопросам выработки соглашения в сфере безопасности. Он также подчеркнул значимость экономической интеграции стран Ближнего Востока и выразил готовность поддержать любое решение или соглашение, которое будет соответствовать интересам Сирии и всего региона.

20 августа министр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Асаад аш-Шейбани провел переговоры в Париже с израильским министром стратегического планирования Роном Дермером. Встреча состоялась при содействии США и была посвящена обсуждению совместных шагов по снижению напряженности в сирийской провинции Эс-Сувейда, а также вопросам укрепления стабильности на юге страны. Стороны отметили важность создания эффективного механизма для восстановления действия соглашения о разъединении израильских и сирийских войск на Голанских высотах, подписанного в 1974 году.